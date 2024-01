Emelec no contará con dos titulares de Hernán Torres en 2024

Este sábado 6 de enero de 2024 se informó que los dos volantes de Emelec y titulares para Hernán Torres, José Francisco Cevallos y Alexis Zapata, no seguirán en el ‘Bombillo’ para esta nueva temporada. El club ha decidido no renovar su contrato y ahora son agentes libres y pueden negociar con cualquier otro equipo de la LigaPro o del exterior.

Según la información de Ronald Pin, finalmente José Francisco Cevallos ya no será jugador de Emelec para esta nueva temporada. A lo largo de este mercado de fichajes, se había informado que el club estaba buscando una renovación de contrato, pero finalmente la carrera del jugador tomará otro rumbo lejos del ‘Bombillo’.

Por otro lado, con Alexis Zapata la situación ya era un poco más conocida, desde que el jugador regresó a su país al final de la segunda etapa de la LigaPro y no dejó claro su futuro en el ‘Bombillo’. El jugador estaría muy cerca de ser nuevo fichaje de Atlético Bucaramanga en Colombia.

Ambos volantes venían siendo titulares para Hernán Torres a lo largo de la segunda etapa del 2023. El nivel de dichos volantes fue determinante para que el club mejore su rendimiento y también escape de los últimos lugares del campeonato evitando un descenso que había preocupado a toda su hinchada.

De los dos jugadores que no siguen en Emelec, José Francisco Cevallos había sido el que más voluntad mostró de quedarse, en varias ocasiones afirmó su deseo de continuar. Con las negociaciones avanzadas se esperaba que vuelva a seguir de azul en 2024, no obstante, no sería así y ambas partes terminarían un vínculo que comenzó en el 2020.

¿Emelec ya le encontró reemplazo a estos jugadores?

Hasta el momento, Emelec solo ha anunciado dos fichajes en su plantilla para la temporada 2024. El club ya confirmó a Andrés Ricaurte, quien vendría a ocupar uno de los lugares que deja Zapata o Cevallos y a Maicon Solis, de características muy diferentes a los jugadores salientes. En esta segunda semana de enero se vendrían nuevos anuncios de fichajes para el ‘Bombillo’.

¿Se equivoca Emelec en dejar ir a dos titulares de Hernán Torres?

Hernán Torres amplió su contrato hasta finales de 2024 con la convicción de que el club realizaría fichajes de garantía y jerarquía para esta nueva temporada, no obstante, su vínculo con el club no habría estado condicionado a la renovación de elementos como Cevallos o Zapata.

Emelec está corto de volantes para 2024

Hasta que se anuncien nuevos fichajes, Emelec se estaría quedando muy corto de volantes para esta nueva temporada. El club solo tiene a disposición a Tommy Chamba, Andrés Ricaurte y Cristhian Valencia. Se espera la confirmación de que Joseph Espinoza seguirá en el club, y la llegada de nuevos extranjeros que cubran diferentes lugares en la cancha. Emelec empezará los trabajos de pretemporada a finales de esta nueva semana, cuando lleguen al país varios jugadores y también el entrenador Hernán Torres.