Titular de Liga de Quito se iría al Universitario de Fabián Bustos

En Liga de Quito verían a uno de sus titulares dejando el club para irse a Universitario de Perú de Fabián Bustos.

Fabián Bustos fue anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y ya empieza a planificar la plantilla para 2027. El argentino no se olvida del fútbol ecuatoriano y tendría en la mira a un jugador de Liga de Quito para reforzar al conjunto peruano.

El elegido sería José Carabalí, extremo y lateral que actualmente es una de las alternativas utilizadas por Gustavo Álvarez en Liga. El futbolista ya habría sido contactado desde Universitario, mientras Bustos aparece como un factor importante debido a que conoce al ecuatoriano de su anterior etapa en el fútbol peruano.

Lo llamativo es que Carabalí tendría interés en regresar a Universitario y su entorno ya habría transmitido al club peruano el deseo de volver para la temporada 2027. Ya a mediados de semestre hubo los mismos rumores.

Carabalí justamente llegó a Liga de Quito procedente de Universitario, donde tuvo un papel importante y fue campeón de la Liga 1 en 2025. El ecuatoriano disputó 60 partidos con el conjunto crema, registrando tres goles y 11 asistencias antes de regresar al fútbol ecuatoriano.

El jugador todavía tendría contrato con Liga de Quito para las próximas temporadas, por lo que Universitario deberá negociar su salida. El club albo invirtió alrededor de 600.000 dólares para incorporarlo, mientras una eventual operación de regreso a Perú podría superar esa cifra, aunque todavía no existe un monto oficial establecido para su transferencia.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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José Carabalí – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen