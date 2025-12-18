Es tendencia:
El equipo que pagaría más de 1 millón de dólares para sacar a Spinelli de Independiente del Valle

Este equipo está muy interesado en el fichaje de Claudio Spinelli.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo equipo que va por Spinelli
© Imago/ Edit BVEl nuevo equipo que va por Spinelli

Claudio Spinelli tuvo una espectacular temporada en la LigaPro con la camiseta de Independiente del Valle y esto hizo que varios equipos se interesen en su fichaje. El delantero tiene contrato en IDV, pero esto no asegura que se quede si hay una oferta millonaria.

Ahora desde Perú adelantan que Spinelli interesa a Universitario de Deportes y podría dejar Ecuador en las siguientes semanas. El delantero se mudaría de club si hay una oferta que convenga a todas las partes, y esta tendría que ser superior a los 1.5 millones.

Otro motivo que pone a Spinelli cerca de Universitario de Deportes en Perú, es que este club tendría todo listo para que Javier Rabanal sea su nuevo DT. De ahí que, también Michael Hoyos esté muy cerca de este club para la siguiente temporada.

Son varios los clubes de Ecuador que están interesados y preguntando por Claudio Spinelli, sin embargo, Independiente del Valle no lo vendería en la LigaPro, y solo lo dejaría ir al extranjero. El delantero marcó goles claves para ser campeones.

Spinelli es la figura de Independiente del Valle. (Foto: Imago)

Spinelli llegó a Independiente del Valle en esta temporada, tras varios cambios y momentos irregulares en su carrera. Ecuador y la camiseta de IDV fueron suficientes para que pueda repuntar su carrera, al punto de tener ofertas del extranjero.

Los números de Spinelli en esta temporada

En toda la temporada con Independiente del Valle, Claudio Spinelli acabó jugando un total de 50 partidos entre todas las competencias. Marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Sumó en cancha poco más de 3.300 minutos y fue campeón de la LigaPro.

Los equipos interesados en Claudio Spinelli

En este final de temporada, Spinelli ha sumado el interés de equipos como Cruzeiro, Estudiantes de la Plata, Universitario de Deportes, Alianza Lima y otros clubes. Su valor de mercado actualmente es de 1.8 millones y tiene contrato en Ecuador hasta finales de 2027.

En síntesis:

  • Claudio Spinelli interesa a Universitario de Deportes tras marcar 28 goles con Independiente del Valle.
  • Independiente del Valle solo vendería al delantero al extranjero por una cifra superior a 1.5 millones.
  • El atacante argentino tiene contrato vigente con el club ecuatoriano hasta finales de 2027.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
