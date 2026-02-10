Fabián Bustos quiere seguir reforzando a Millonarios para esta nueva temporada. El entrenador argentino ya había pedido a Leonai Souza, pero no se dio ese fichaje, y ahora va por un jugador que supo ser campeón con él en Universitario y también mundialista.

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló que en su programa Palabras Mayores que en Perú crece el rumor de una posible vuelta de Andy Polo a Millonarios. En esta ocasión, la figura de Fabián Bustos es predominante, ya que el DT lo hizo campeón en Perú y se conocen. Además, Andy Polo ya estuvo en Millonarios, hace 12 años en 2014

Polo es un jugador de importante jerarquía que viene demostrando una regularidad destacable en Universitario. El futbolista le vendría muy bien como una gran variante para todas las posiciones en el ataque de Millonarios. Una opción que le viene faltando.

Bustos todavía no ha fichado en este Millonarios y el DT quiere construir un equipo a su gusto o hacerle una que otra variante, ya con una plantilla que fue armada por Hernán Torres. El entrenador llegó tras el despido del DT colombiano que nunca terminó de convencer.

Polo también juega con la Selección de Perú. (Foto: GettyImages)

Fabián Bustos tiene una nueva oportunidad en un equipo grande, pese a que su último antecedente no es el mejor de todos. El entrenador acabó fracasando en Olimpia que lo contrató como “salvador”, pero que lo acabó despidiendo antes de terminar su contrato.

Los números de Andy Polo en 2025

En la temporada anterior con la camiseta de Universitario, Andy Polo jugó un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 4 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 3.300 minutos. Ahora en 2026 comenzó un poco de atrás por lesión.

El sueldo de Bustos en Millonarios

Como DT de Millonarios, Fabián Bustos ganaría por temporada un salario superior a los 600 mil dólares, de acuerdo a los últimos reportes. El ‘Toro’ es uno de los entrenadores mejores pagados del equipo colombiano.

