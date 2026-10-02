Liga de Quito tiene nuevo refuerzo para el cierre de la LigaPro y los hinchas celebran

Liga de Quito sigue teniendo cambios en su plantilla y tiene un nuevo jugador para el cierre de la LigaPro.

Liga de Quito tiene una nueva alternativa para afrontar el cierre de la LigaPro. El cuerpo técnico de Gustavo Álvarez cuenta con un nuevo jugador del primer equipo de la ‘U’.

Se trata de Washington Olvera, lateral o carrilero por la izquierda de 19 años, según informó Stalin Cobeña. El futbolista es una de las nuevas apuestas del entrenador argentino para reforzar la plantilla en esta parte decisiva de la temporada.

Olvera llegó a las formativas de Liga de Quito cuando apenas tenía 10 años y completó gran parte de su formación en el club. Su rendimiento en las categorías inferiores llamó la atención de Gustavo Álvarez, quien quedó impresionado con sus condiciones y decidió darle la oportunidad de entrenarse con el plantel principal.

La aparición de Olvera también responde a una posición en la que Liga ha necesitado variantes durante la temporada. Las salidas de Jouse Caicedo y Daniel de la Cruz, además de la lesión de José ‘Choclo’ Quintero.

Liga de Quito actualmente ocupa el quinto lugar de la LigaPro y necesita sumar puntos en el cierre del campeonato para mantenerse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sigue en competencia también en semifinales de Copa Ecuador.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Washington Olvera.

En resumen