Universidad Católica vs Liga de Quito: alineaciones de las semifinales de la Copa Ecuador

Estas son las alineaciones de Católica y Liga de Quito para jugar en las semifinales de la Copa Ecuador.

Este jueves 29 de octubre se juega la segunda semifinal de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Universidad Católica en el estadio de Independiente del Valle. La ‘Chatoleí’ y el ‘Rey de Copas’ llegan a este partido sabiendo que se juegan el título, pero apuntando también a la Copa Libertadores.

Las alineaciones del partido de Católica y Liga de Quito

Así saldrían Universidad Católica y Liga de Quito a jugar en la Copa Ecuador:

XI de Católica: Lara, Anangonó, Manriquez, Medina, Mejía, Cacciabue, Clavijo, Rodríguez, Londoño, Alonso y Fajardo.

XI de Liga de Quito: Gonzalo Valle, Weigandt, Allala, Segovia, Leonel Quiñónez, Cornejo, Pretell, Alvarado, Janner Corozo, Quiñónez y Estrada

¿Qué canal pasa el partido de Universidad Católica vs Liga de Quito por la Copa Ecuador?

A diferencia de la semifinal de Delfín vs Independiente del Valle, esta semifinal no va por señal abierta. El partido se podrá ver por:

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