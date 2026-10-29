Universidad Católica vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa la semifinal de ida de la Copa Ecuador?

Los canales que pasan la semifinal de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito.

Este jueves 29 de octubre de 2026 se juega la semifinal de ida de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito. Ambos equipos llegan a este partido sabiendo que se juegan la gran chance de clasificar a la siguiente Copa Libertadores.

¿Qué canal pasa el partido de Universidad Católica vs Liga de Quito por la Copa Ecuador?

A diferencia de la semifinal de Delfín vs Independiente del Valle, esta semifinal no va por señal abierta. El partido se podrá ver por:

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La semifinal entre Universidad Católica y Liga de Quito comenzará desde las 19H00 de este jueves. El partido se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa y también es un encuentro que revive la final de la temporada anterior, donde la ‘Chatoleí’ venció a LDU.

Los campeones de la Copa Ecuador

Desde su realización oficial y formal en el 2019, así han quedado repartidos los campeones de la Copa Ecuador. Este año puede marcar el primer monarca que se repita.

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2019: Liga de Quito

2020: No se disputó

2021: No se disputó

2022: Independiente del Valle

2023: No se disputó

2024: El Nacional

2025: Universidad Católica