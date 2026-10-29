Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Quito

Universidad Católica vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa la semifinal de ida de la Copa Ecuador?

Los canales que pasan la semifinal de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito.

Los canales para ver Liga de Quito vs Católica
© ImagoLos canales para ver Liga de Quito vs Católica

Este jueves 29 de octubre de 2026 se juega la semifinal de ida de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito. Ambos equipos llegan a este partido sabiendo que se juegan la gran chance de clasificar a la siguiente Copa Libertadores.

¿Qué canal pasa el partido de Universidad Católica vs Liga de Quito por la Copa Ecuador?

A diferencia de la semifinal de Delfín vs Independiente del Valle, esta semifinal no va por señal abierta. El partido se podrá ver por:

+ Seguinos en
  • DSports
  • DSports en Paramount+

La semifinal entre Universidad Católica y Liga de Quito comenzará desde las 19H00 de este jueves. El partido se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa y también es un encuentro que revive la final de la temporada anterior, donde la ‘Chatoleí’ venció a LDU.

Los campeones de la Copa Ecuador

Ver también

Vinotinto del Ecuador ascendió a la LigaPro 2027, pero no jugaría en la Serie A por este motivo

Desde su realización oficial y formal en el 2019, así han quedado repartidos los campeones de la Copa Ecuador. Este año puede marcar el primer monarca que se repita.

  • 2019: Liga de Quito
  • 2020: No se disputó
  • 2021: No se disputó
  • 2022: Independiente del Valle
  • 2023: No se disputó
  • 2024: El Nacional
  • 2025: Universidad Católica

Encuesta

¿Qué equipo clasificará?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones