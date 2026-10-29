Universidad Católica vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa la semifinal de ida de la Copa Ecuador?

Este jueves 29 de octubre de 2026 se juega la semifinal de ida de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito. Ambos equipos llegan a este partido sabiendo que se juegan la gran chance de clasificar a la siguiente Copa Libertadores.
¿Qué canal pasa el partido de Universidad Católica vs Liga de Quito por la Copa Ecuador?
A diferencia de la semifinal de Delfín vs Independiente del Valle, esta semifinal no va por señal abierta. El partido se podrá ver por:
- DSports
- DSports en Paramount+
La semifinal entre Universidad Católica y Liga de Quito comenzará desde las 19H00 de este jueves. El partido se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa y también es un encuentro que revive la final de la temporada anterior, donde la ‘Chatoleí’ venció a LDU.
Los campeones de la Copa Ecuador
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Desde su realización oficial y formal en el 2019, así han quedado repartidos los campeones de la Copa Ecuador. Este año puede marcar el primer monarca que se repita.
- 2019: Liga de Quito
- 2020: No se disputó
- 2021: No se disputó
- 2022: Independiente del Valle
- 2023: No se disputó
- 2024: El Nacional
- 2025: Universidad Católica
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