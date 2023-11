El delantero del Inter Miami, Leonardo Campana, fue convocado con la Selección de Ecuador después de que se confirmara que Enner Valencia estaba lesionado. El nueve ha regresado a un llamado y apuesta por ganarse un lugar con Félix Sánchez en esta doble jornada para volver más adelante y ya ser un fijo para el entrenador en Eliminatorias y en la próxima Copa América.

Leonardo Campana conversó con los colegas de El Canal Del Fútbol y no dudo en avisar que ahora ya es un jugador más maduro y viene a ganarse un lugar en el once de ‘La Tri’. “Me siento física y mentalmente más preparado. Soy un jugador más maduro. Así que creo y espero que este sea mi momento para ganarme un puesto“, reveló el 9 tricolor.

En la Selección de Ecuador, Leonardo Campana logró destacar en el equipo Sub-20, con el cual se coronó campeón y fue tercero del mundo en el Mundial de la categoría. No obstante, con la mayor le ha costado ganarse primero un lugar en las convocatorias y posteriormente en los once de los entrenadores, Gustavo Alfaro primero y Félix Sánchez después.

Con Félix Sánchez ya estuvo citado para los pasados amistosos ante Bolivia y Costa Rica, sin embargo, solo jugó ante el primero en los 90 minutos y se quedó sin anotar. Leonardo Campana todavía no ha podido convertir un gol, en amistosos o en partidos oficiales, con la mayor de Ecuador.

La temporada de goleadora de Leonardo Campana viene en subida en el Inter Miami, y con mejores números que los otros dos delanteros convocados para la Selección de Ecuador, Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo. En 26 partidos en la MLS marcó 9 tantos y dio 4 asistencias en este 2023.

¿Cómo recibió su convocatoria a ‘La Tri’?

Leonardo Campana inicialmente no había entrado en la lista de convocados para enfrentar a Venezuela el 16 de noviembre y a Chile el próximo 21 de noviembre. El delantero reveló que estaba cenando cuando fue citado: “Me meto a Instagram y veo que Enner se había lesionado lastimosamente y le digo a mi amigo: ‘en cinco minutos me llaman’. A los dos minutos me llama el coordinador. Nos paramos pedí la cuenta e inmediatamente a hacer maletas para estar lo más rápido acá”, comentó al Canal del Fútbol el delantero tricolor.

¿Será titular vs Venezuela?

Félix Sánchez en los últimos 4 partidos, Félix Sánchez ha jugado con dos delanteros en ataque, por lo cual, hay espacio para que entren dos de los tres nueves que están en la lista. No obstante, se ve poco probable que Leonardo Campana entre como titular en el equipo de ‘La Tri’, porque hace menos de una semana no estaba ni en la lista. Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo parte por delante del ex Barcelona SC. Por el momento, Campana se presenta como una importante alternativa para el ataque si el partido lo requiere.