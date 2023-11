Desde Libertad se volvieron a pronunciar por el caso de apuestas ilegales de sus jugadores y revelaron cómo fue que descubrieron que dos de sus futbolistas estaban vinculados en esta situación. El club también ha descartado que pueda ser sancionado por un caso de “amaño” de partidos.

El presidente de Libertad, Marlon Granda, conversó con los colegas de Extra y reconoció cómo fue que descubrieron que dos de sus jugadores estaban apostando en los partidos del club. “Empezamos a ver las estadísticas de los sospechosos y por ejemplo vimos patrones con relación a las tarjetas amarillas, que se hacían sacar a los pocos minutos de juego; además se detectó el tema de los tiros de esquina, los cuales se daban en cierta cantidad durante el primer tiempo”, comentó muy convencido el directivo.

Hace varias semanas ya el presidente había revelado que los jugadores vinculados a las apuestas eran Jordan Chillambo y Milton Bolaños, ambos hoy ya fuera del club y a la espera de una sanción primero en LigaPro y posterior en FIFA, tal y como ha pasado en otros casos en el mundo.

A Libertad, de momento, no le caería ninguna sanción por amaño de partidos, debido a que, el caso responde a estos dos futbolistas. No obstante, el directivo no dudó en señalar dos partidos en lo que se les hizo muy notorio que algo estaba pasando a la interna y empezaron a comprobar sus sospechas.

Marlon Granda aclaró que sus sospechas se empezaron a confirmar a mediados de la primera etapa en dos partidos muy importantes contra dos grandes de la LigaPro y los cuales empezaron ganando, pero se los terminaron remontando y no sumaron ningún punto.

¿En qué partidos se detectó “cuestiones raras” en los jugadores de Libertad?

El presidente de Libertad comentó que las sospechas empezaron a ser confirmadas en partidos contra El Nacional y Liga de Quito por la primera etapa: “Veníamos viendo algo raro y todo fue evidente después de partidos, como los de El Nacional y Liga de Quito. En ese partido con El Nacional, que se jugó en un potrero en Sangolquí, primero lo íbamos ganando y al final nos viraron el partido. Y con el de Liga también íbamos ganando 2-0 y lo perdimos 4-2. Todo fue muy notorio”, sentenció el directivo.

¿Hay amaño de partidos en Libertad?

Nuevamente el presidente de Libertad deja información que enciende las alarmas en el fútbol ecuatoriano, puesto que, en esta ocasión ya hace referencia a partidos en específico. No obstante, el club ha sido muy claro en que no sería sancionada la institución con alguna resta de puntos y solo se castigaría a los dos jugadores vinculados a estas apuestas ilegales. “Contra Libertad Fútbol Club no existe ningún tipo de denuncia, proceso o investigación ni en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni en la LigaPro, respecto a este tipo de publicaciones mal infundadas y perversas”, afirmó en su comunicado Libertad.