¿William Pacho primero? Así votó Ecuador en el Balón de Oro 2026 que ganó Harry Kane

El periodista de Ecuador, Patricio Cornejo, votó por este jugador como el mejor del mundo en el Balón de Oro 2026.

Harry Kane se coronó como el Balón de Oro 2026, tras una histórica temporada con Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra. Este galardón se entrega por el voto de los periodistas de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA, y en Ecuador ya se reveló cómo fue la votación.

En el programa Los Comentaristas de Radio Diblu, Patricio Cornejo, periodista ecuatoriano que vota en el Balón de Oro, reveló cómo fue su top 5 de ganadores. El comunicador no puso a William Pacho que terminó en el puesto 20 de los mejores clasificados:

Kylian Mbappé Harry Kane Michael Olise Ousmane Dembélé Lamine Yamal

Mbappé se quedó muy cerca del premio, nuevamente, y acabó en el segundo lugar de la clasificación. El 10 de Real Madrid hizo una gran temporada a nivel individual, pero finalmente le acabaron faltando los títulos con Real Madrid. No ganó un solo campeonato.

Kane ganó el primer Balón de Oro de su historia. (Foto: @ballondor)

Para Ecuador fue una gala histórica, puesto que, el país consiguió la mejor clasificación de su historia en este premio. William Pacho acabó en el puesto 20 y terminó confirmando lo que ya es un hecho; es el mejor jugador de la historia de Ecuador.

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¿Cómo quedó el top 3 del Balón de Oro 2026?

Harry Kane se llevó el Balón de Oro, pero fue una batalla muy apretada para conocer al ganador. El goleador del Bayern y de Inglaterra superó por muy poco a Kylian Mbappé y también a Lamine Yamal. Ambos cracks de Real Madrid y FC Barcelona pelearán por el premio en la siguiente temporada.

Harry Kane Kylian Mbappé Lamine Yamal

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En síntesis:

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 sobre Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

ganó el Balón de Oro 2026 sobre Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Patricio Cornejo votó por Mbappé como número uno para el premio de 2026.

votó por Mbappé como número uno para el premio de 2026. William Pacho finalizó en el puesto 20 de la votación oficial del galardón.