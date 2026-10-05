William Pacho rompe el silencio tras una nueva derrota de la Selección de Ecuador: “Me duele…”

El capitán de la Selección de Ecuador rompió el silencio y mandó un mensaje a todos, tras la derrota del equipo nacional.

William Pacho no fue titular en el partido de Ecuador ante Panamá, para que los jugadores de ‘La Tri’ roten. No obstante, el central ecuatoriano tiró de liderazgo y nuevamente salió a dar la cara por la derrota. El jugador confesó que le duele el momento actual.

El central comentó que necesitan un poco más de tiempo y trabajo para tener claro el panorama con Marcelo Gallardo y cómo trabajar con Ecuador. “Tener los conceptos claros, lo que nos pide el profe, tener las ideas claras de lo que él nos pide”, comenzó Pacho.

Posteriormente, el central también reveló que le duele perder como a cualquier otro jugador del equipo nacional. “Me duele perder, la verdad. Pero empezar de esta manera, me gusta. Nos ayuda a entender que nada es fácil, que esto nos fortalezca como equipo”, sentenció el central.

En esta gira de amistosos, la Selección de Ecuador no pudo conseguir una sola victoria. Perdió 1 encuentro, empató 2 que luego en los penales se acabaron definiendo para los rivales. Por lo cual, se espera que en noviembre se mejore la performance del equipo.

Pacho salió a dar la cara. (Foto: GettyImages)

William Pacho se convirtió en el nuevo líder de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo, el DT demostró su confianza total en el central del PSG, puesto que, decidió darle la banda de capitán a lo largo de toda la gira. Por lo cual, es probable que sea su capitán en todo su ciclo.

Publicidad

Los números de William Pacho en la Selección de Ecuador en esta fecha FIFA

William Pacho en esta fecha FIFA jugó los 3 partidos de Ecuador y sumó en cancha poco más de 200 minutos. En los dos primeros estuvo en cancha en los 90 minutos. Solo contra Panamá entró a jugar en los últimos 26 minutos del encuentro.

Encuesta¿Ecuador podrá mejorar en los siguientes partidos? ¿Ecuador podrá mejorar en los siguientes partidos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: