Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador y estos serían sus posibles rivales

La Selección de Ecuador ya tiene fecha para volver a las canchas y posibles rivales, tras esta fecha FIFA.

La Selección de Ecuador terminó su gira por ASIA sin conseguir una sola victoria. La larga fecha FIFA del mes de septiembre y octubre ya concluyó para Marcelo Gallardo y sus dirigidos, pero ya se piensa en lo que vendrá en los siguientes encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

Algunos candidatos vienen sonando para jugar contra la Selección de Ecuador. Equipos como México, Estados Unidos y también Colombia están en el radar, puesto que, la idea del equipo nacional es no viajar muy lejos en los siguientes encuentros.

Ecuador perdió en los penales. (Foto: GettyImages)

La próxima fecha FIFA sí ya es una prueba diferente para Marcelo Gallardo, puesto que, para estos encuentros ya el DT tendrá más tiempo de trabajo y se espera que salga a la luz sus primeras convocatorias y se vea su mano con la Selección nacional.

El contrato de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene con Marcelo Gallardo un contrato hasta el Mundial 2030. El equipo nacional tiene plena confianza en el entrenador argentino y esperan que vuelva a tener el mejor nivel con los siguientes meses de trabajo. La Copa América es el objetivo principal.

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