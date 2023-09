¡Y no del Chelsea! Llegó una oferta de la Premier League por Óscar Zambrano

Liga de Quito tenía la firme intención de vender en este mercado de transferencias a su volante ecuatoriano Óscar Zambrano, esto con varios sondeos y rumores que lo vinculaban a equipos de talla mundial tanto europeos como sudamericanos.

Esta semana trascendió que a última hora llegó una oferta de la Premier League de Inglaterra, y es que según César Luis Merlo para Mr. Offsider el Luton Town, club recién ascendido a la primera división, presentó una oferta por el mediocampista seleccionado de Ecuador sub20 y considerado el siguiente Moisés Caicedo.

El traspaso no se dio porque los montos no convencieron a Liga de Quito, esto debido a que no era una venta definitiva y sí un préstamo con opción a compra por una temporada.

Luis Zubeldía la semana pasada declaró que Zambrano y también Sebastián González se quedarían y en el caso del jugador que estuvo en la mira del Chelsea y FC Barcelona, tendría más minutos de juego.

El posible once de Liga de Quito vs. Sao Paulo

Liga de Quito regresa a la actividad cuando enfrente a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El once de Luis Zubeldía podría ser: Domínguez; Quintero, Adé, Mina, Quiñónez; Martínez, Piovi; Julio, Ibarra, Alvarado; Guerrero.

¿Cuándo juega Liga de Quito su siguiente partido?

El siguiente partido de Liga de Quito es el día 31 de agosto a las 17h00 contra Sao Paulo por Copa Sudamericana. Los Blancos ganaron en la ida 2×1 y están a un paso de las semifinales.

¿Dónde ver el partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo?

Los partidos de Liga de Quito de LigaPro se pueden ver por Gol TV y Star+, mientras que los de Copa Sudamericana por DSports y Star+

¿Quién es el entrenador de Liga de Quito?

Luis Zubeldía está pasando su segundo ciclo en Liga de Quito tras haber sido vicecampeón en el 2015. Tuvo pasos por Lanús de Argentina y Santos Laguna de México; además en Ecuador estuvo en Barcelona SC.

¿Cuáles son los refuerzos de Liga de Quito?

Liga de Quito hasta ahora ha confirmado la contratación del delantero Paolo Guerrero, el venezolano Jan Hurtado y el volante ex Nacional, Jefferson Valverde.

¿Qué jugadores han salido de Liga de Quito?

De cara a este mercado de fichajes, Liga de Quito se ha desprendido de Jefferson Arce y de Marcos Olmedo. Además, también se suman las ‘bajas’ de Juan Luis Anangonó y la de Ángel González.

Así marcha Liga de Quito en la tabla de posiciones de la LigaPro

Liga de Quito ha disputado tres partidos en esta segunda etapa y se ubica 2do con ocho puntos.