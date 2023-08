Lo ocurrido con Luis Rubiales tras la final del Mundial Femenino sigue dando de qué hablar. El ministro de Cultura y Deporte ha solicitado públicamente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que salga a excusarse por el beso robado a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales se ha llevado todas las miradas en la celebración de España tras conseguir el Mundial Femenino. El dirigente se ha metido en una inmensa polémica por lo que hizo en la repartición de medallas.

Las cámaras captaron el instante en el que el directivo le robó un beso a la jugadora, Jenni Hermoso al momento en que subió a recibir su medalla. Las imágenes se han hecho virales y no han parado de caer las críticas.

Uno de los que ha salido a cuestionar fuertemente lo ocurrido fue nada más y nada menos que Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. El representante del Gobierno de España fue tajante en sus declaraciones a RNE desde Sídney.

Palabras del ministro sobre Rubiales

“Es lo lógico y lo razonable porque realmente es verdad que el momento que se vivió en Sídney fue un momento muy especial, un momento de muchas emociones, pero precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos, porque estamos dando un mensaje a la sociedad, y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto y por lo tanto evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, no es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser” dijo Iceta.

El ministro incitó a Rubiales a que salga a dar sus explicaciones. “Desde ese punto de vista, lo que me gustaría es escuchar las explicaciones del presidente y también que pida excusas, porque probablemente cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla y, tal como lo he visto, porque no lo vi en directo, sino que lo he visto después en las redes, hay que decirlo“.