La Roja vuelve a mirar a todos desde arriba tras una consagración en Sídney que no puede entenderse sin el nombre de Olga Carmona. La defensora del Real Madrid impregnó su legado en las Copas del Mundo con un zurdazo que vale ahora mismo estrella para la selección española de fútbol. En medio de toda la fiesta desatada en Oceanía, se desvelaba el fallecimiento de su padre.

“La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, dictan las redes sociales de la RFEF por estas horas.

Carmona saltó al terreno de juego del Accor Stadium sin conocer la noticia. A los 29 minutos un remate de primeras de la zurda valía el triunfo para una selección que dominaba el planeta y festejaba el trabajo de muchos años sobre el césped. Las informaciones sobre la saluda de su padre y el apoyo multitudinario tras conocerse la noticia se toman la prensa española ahora mismo.

La estrella de Olga

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, se manifestaba la anotadora de uno de los dos tantos más importantes en toda la historia del fútbol español. Apoyo masivo de clubes, jugadores y entes relacionados al deporte Rey en la península ibérica.

Olga Carmona y el resto de sus compañeras viajan por estas horas rumbo a España para recibir un multitudinario apoyo por parte de un país volcado con la selección tras la conquista de la Copa del Mundo. Federación, Liga y Real Madrid, detrás de la figura de una joven que a sus 23 años lleva a La Roja a la cima de este deporte.