Universitario de Deportes, como club grande, debe cumplir con los pendientes de toda la vida, muy aparte del casillero deportivo. La “U” es el equipo con mayor afluencia popular en la Liga 1, pero eso no significa mucho, al lado de la deuda que hoy mantienen.

La comisión administrativa encabezada por Jean Ferrari nos ha explicado cómo se maneja todo en el cuadro merengue. Mediante estrategias potentes, buscan acordar esos ambientes considerados como deudas. Pero hay un punto por resolverse a corto plazo.

Todavía no se conoce cuál es el monto exacto que hoy por hoy Universitario de Deportes tiene como deuda, algunos dicen mucho más de lo que parecería. Ni los intérpretes, aquellos que reclaman acreencias, y demás aspectos al conjunto con más títulos en el fútbol peruano.

¿CUÁNTO DINERO DEBE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Rainer Torres, en la última edición de Erick y Gonzalo, contó detalles al respecto de esa consulta: “Nosotros como Embajadur tenemos 4 millones de soles, ¿tú sabes cuánto es la deuda de la ‘U’? 100 millones de dólares. Si le quitas Gremco, tienes 110 millones de soles de la Sunat sin intereses, porque los intereses han crecido 50%”.

Explicando sobre su proyecto en un principio, pero también, dándole detalles a los hinchas de la “U”. Sobre lo que pasa la institución actualmente: “Lo que tratan de vender de Embajadur es que compran deudas con plata del hincha para hacerse dueño del club. Creo que esa es la idea que han tratado de vender de Embajadur, ¿y quiénes son los que hacen eso? Los mismos que quieren manejar el club. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, porque nosotros no queremos ser ni un enemigo ni un rival para el club, porque esa no es nuestra perspectiva”.