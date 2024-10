Agustín Lozano también habla de la continuidad de Jorge Fossati

ver también Una fortuna: Alianza Lima y los millones que perdería si no clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Mientras se define la Liga 1, en la Federación Peruana de Fútbol también analizan lo que será la continuidad de Jorge Fossati. Ahora fue el turno de Agustín Lozano, presidente de la institución, para referirse al futuro del DT uruguayo en la Selección de Perú.

“Las recomendaciones de Juan Carlos como director deportivo siempre han tenido su lugar y no van a dejar de tenerla. Si él lo expresó así (que en noviembre se tomarán decisiones), seguramente que en su oportunidad llegará ese mensaje a mi persona, pero hoy día, el técnico es Jorge Fossati, no hay una razón como para pensar en su permanencia o no permanencia, de ninguna manera”, empezó en charlas con Fuera del Sistema.

De esta forma, desde la principal cabeza del directorio de la FPF vuelven a darle un espaldarazo al uruguayo. Así ratifica lo dicho por Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la institución sobre la confianza en el ex DT Universitario.

“No seamos justos con alguien e injustos con otros. ¿Por qué estamos así en la selección? Porque no se trabajó de hace años y, ¿por qué no lo dicen? Cuando Agustín Lozano no era presidente y salía a decirles hace años que no se está trabajando en menores, me criticaban” amplió señalando a predecesores de directivos y entrenadores por el mal momento,

ver también Christian Cueva le puso extrema condición a Cienciano para renovar

Agustín Lozano – FPF

ver también Figura absoluta de la Liga 1 le pide una mínima oportunidad a Jorge Fossati en su Selección Peruana

“Nadie contrata un técnico para perder, todos quisiéramos ganar. Pero yendo nuestra realidad, hay que ver qué exigimos, qué tenemos para exigir. Hoy nos quejamos de que no tenemos tal o cual cosa, pero qué fácil es decirlo. ¿Por qué mejor no decir ‘no se trabajó en menores‘? Lo miraron como una isla y, ¿qué lograron con eso?”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Jorge Fossati en la Selección de Perú

Con la Selección de Perú, el entrenador ha dirigido 11 partidos, incluyendo una Copa América. Ha ganado 4, perdió 4 y empató 3. Su primera victoria en partido oficial con la Selección de Perú entre Copa América y Eliminatorias fue contra Uruguay.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta octubre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio según diario Líbero, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en aproximadamente.