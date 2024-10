Uno de los principales jugadores del torneo local se postula para las siguientes jornadas internacionales junto al equipo de todos. Si la Selección Peruana quiere ver con buenos ojos a este potencial crack para muchos, sería una gran novedad. Se trata del delantero de Sport Huancayo que está pidiendo abiertamente al profesor Jorge Fossati que lo mire un poco más, porque está marcando diferencia con El Rojo Matador , y eso también lo podría demostrar en las siguientes fechas por Eliminatorias Sudamericanas .

¿Qué jugador pide ser convocado en la Selección Peruana?

Jean Deza después del partido donde perdieron por 2-1 ante Alianza Lima, soltó un fuerte mensaje a todo el país por la señal de L1 MAX. Donde fue preguntado por su actualidad, y salió una premisa que seguramente será complicada de entender ahora mismo: “Dios quiera que pueda estar para noviembre, estoy trabajando para eso, siento que contrabajo me la puedo ganar, Dios quiera que para noviembre pueda estar. Igual espero seguir con la misma madurez y humildad para el 2025”.

¿Se siente preparado para jugar ante las presiones?

Después en zona mixta, con los demás periodistas deportivos, mencionó que ahora mismo se siente realizado, Aun en los climas más complicados en su contra, como se vio en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute: “Yo siempre lo he dicho, y no lo digo por agrandado. Quiero que lo tomen de la mejor manera: a mí me gusta que me insulten, que me griten, más me motivan, más me gusta ir para adelante y creo que soy uno de los jugadores que no se achica. Gracias a Dios, mi característica creo que siempre es positiva”.

¿Qué piensa Jean Deza actualmente sobre Alianza Lima?

El Ratón, como se le conoce a Jean Deza, cargó todas sus fuerzas contra directiva blanquiazul, el grupo que se hizo cargo del equipo victoriano en temporadas pasadas: “Lo que la gente me grita, yo lo entiendo, porque la verdad, cuando veo una entrevista, siempre lo interpretan mal. Yo lo voy a repetir y siempre lo voy a repetir: yo no tengo nada contra el hincha ni con el escudo de Alianza. Yo sí tengo algo guardado con el Fondo Blanquiazul, pero no con la gente”.

Jean Deza jugando contra Inglaterra con la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Es más, no solo se quedó tranquilo con eso el ex Montpellier de Francia. Porque también los señaló directamente, acusándolos de actuar de forma descabellada en su contra: “Yo lo dije en una entrevista: el Fondo Blanquiazul a mí me quiso desaparecer, hay que ser realistas. Me llegaron muchas cosas a mi oído de que me querían desaparecer del fútbol, entonces un rencor contra ellos sí tengo, porque ya me habían despedido de Alianza. No sé por qué más querían seguir hundiéndome”.