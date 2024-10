El defensa Carlos Zambrano sabe que Perú se juega sus últimas balas para buscar el pase al Mundial 2026. Consciente que el cuadro de Jorge Fossati es último en la tabla de las Eliminatorias, el zaguero habló de todo y dejó fuertes frases sobre los duelos ante Uruguay y Brasil.

Charlando en conferencia de prensa, Carlos Zambrano salió con la pierna en alto, no tuvo frenos y habló sin tapujos sobre lo que sería perder ante Uruguay: “Siendo realistas, el grupo defensivamente está muy bien. Confío en este grupo, estamos en una situación complicada, pero podemos revertirla”.

También tocando qué sintió al enterarse que Darwin Núñez sí estará habilitado para el cotejo entre Perú vs. Uruguay, el ‘Kaiser’ fue claro: “Uruguay tiene delanteros muy complicados y no me preocupa que hayan habilitado a Darwin Núñez. Defensivamente, la selección está haciendo bien las cosas y falta meterla, pero confío que se nos abrirá el arco”.

¿A qué hora ver en vivo Perú vs. Uruguay?

Perú tiene que vencer a Uruguay sí o sí, sino complicará sus opciones de clasificar al Mundial 2026. Chocando desde las 20:30 horas de este viernes 11 de octubre, el plantel de Jorge Fossati buscará vencer a la escuadra de Marcelo Bielsa y por ello jugará a estadio lleno.

Para Carlos Zambrano, defensa que no fue al Mundial de Rusia 2018 pues Ricardo Gareca no lo consideró, este proceso podría ser su última opción de clasificar a la Copa del Mundo. Con 35 años, el ‘Kaiser’ es uno de los más regulares, pero el tiempo no le daría para buscar más alegrías con la Selección Peruana.

¿Hasta cuándo tiene contrato Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 34 años, el defensor anunció que no piensa en Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca.

¿Cuánto gana Zambrano?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.