Ángelo Campos respaldó a Chicho Salas en su despido: "Se hizo una tormenta donde no había, nos dejó buenas cosas"

El portero titular de Alianza Lima sabe ser persona, buena gente, y por sobre todo un agradecido con sus superiores. La salida de Guillermo Salas dolió muchísimo, pero hay que darle vuelta a la página casi de inmediato. Con detalles hacia la persona que ya no está presente.

A la salida de la primera charla de Nixon Perea con el plantel principal, El Mono solo tuvo palabras de gratitud para el ex entrenador principal de Alianza Lima. Chicho no sigue, pero uno de los referentes lo tiene bien presente. Cuando las cosas no estaban bien, mantuvo el respeto.

LA GRATITUD DE ÁNGELO CAMPOS PARA GUILLERMO SALAS:

Lo que explica Ángel Campos es claro, su salida no se entiende del todo: “La directiva toma sus decisiones, nosotros como empleados del club respetamos eso […] Dos empates y una derrota y se hizo una tormenta donde no había, pero es parte del fútbol. En Alianza nos exigen siempre ganar y es lo que tenemos que hacer el sábado”.

Repasó también el palmarés que obtuvo el cuadro blanquiazul con el técnico peruano al mando. No fue un fracaso rotundo, como muchos dicen alegremente: “Dejó un título, el bicampeonato, el Apertura. Nos dejó a un paso de jugar la final, nos dejó buenas cosas el ‘Chicho’ y personalmente he aprendido mucho de él”.

Quedará en la historia, que el portero titular e indiscutible se comunicó con Guillermo Salas, luego de saberse su destitución: “Personalmente sí me despedí por agradecimiento, lo hice personalmente. Y nada, siempre quedan los buenos recuerdos y los títulos y todo el trabajo que tuvimos con él. Mucho agradecimiento desde siempre, lo conozco de tiempo atrás, es un tipo que quiere mucho y ama a Alianza Lima”.

Recordando ante los medios de comunicación, el último deseo de Chicho con Alianza Lima: “Su último mensaje hacia nosotros fue positivo, animarnos a todos para conseguir el título del Clausura y bueno, estamos a nada de agarrar el primer puesto y meternos en la cabeza de que podemos ir a ganar el Clausura. La despedida fue por mensajes y bueno, es parte del fútbol y solo toca continuar”.

