Cristian Benavente pasa por una situación complicada en Alianza Lima. Luego de recuperarse de su operación, el volante volvió a entrenar con el equipo, pero el técnico Mauricio Larriera decidió no considerarlo para la primera final de la Liga 1 ante Universitario.

Esta información llegó gracias al periodista deportivo José Varela. El hombre de prensa comentó en su cuenta de X toda la noticia: “Cristian Benavente no está en la lista de Alianza Lima para la primera final ante Universitario”, reveló el comunicador.

Y es que Mauricio Larriera no ve todavía en óptimas condiciones a Cristian Benavente. Si bien el volante de Alianza Lima ya entrena con el grupo, lo cierto es que le tomará un poco más de tiempo encontrar la regularidad para una final ante Universitario.

No teniendo más margen de tiempo, el siguiente partido del club íntimo será este miércoles 8 de noviembre y lo más probable es que Cristian Benavente vuelva a quedar fuera. Con ello, la permanencía del volante se estaría terminando en Alianza Lima pues tiene contrato hasta diciembre del 2023.

También está en contra de Cristian Benavente que hasta la fecha no juega ni un minuto con Alianza Lima. No sumando partidos en la temporada 2023, el ‘Chaval’ estaría con los días contados en La Victoria. Al menos por ahora tiene contrato, pero lo más probable es que no le renueven.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian Benavente en Alianza Lima?

Cristian Benavente tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2023. Llegando en la temporada 2022 a tienda blanquiazul, el volante está en su segunda temporada en el cuadro de La Victoria.

¿Cuándo son las finales de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario?

Las finales de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario se jugarán este sábado 4 de noviembre en el estadio Monumental y el miércoles 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.