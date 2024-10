El futbolista Cristian Benavente, conocido por su talento y carrera internacional, ha revelado recientemente en una entrevista con el programa ‘Enfocados’, de YouTube, un consejo que le dio una de las leyendas más grandes del fútbol: Ronaldo Nazário.

Durante su tiempo en el Real Madrid, el “Chaval” tuvo la oportunidad de cruzarse con figuras de la talla del brasileño, y lo que este ídolo del fútbol le dijo dejó recuerdo para toda su vida.

¿Qué consejo dio Ronaldo a Benavente?

Cuando Benavente formaba parte de las categorías juveniles del Real Madrid, tuvo la suerte de coincidir con algunos de los mejores futbolistas del mundo. En una de esas interacciones, Ronaldo, apareció en uno de los entrenamientos del equipo.

“Les voy a dar un consejo en este mundo del fútbol”, comenzó Ronaldo, dirigiéndose a los jóvenes del equipo merengue. “Yo he jugado en los mejores equipos del mundo: Barcelona, Real Madrid, AC Milán e Inter, y solamente les voy a dar un consejo en este mundo del fútbol que va para adelante y atrás, un día estás aquí y otro no. Hagan lo que quieran, salgan de fiesta”, sentenció el astro brasileño.

La reacción irónica de Jefferson Farfán

La historia no terminó ahí. Después de que Benavente compartiera el consejo de Ronaldo, Jefferson Farfán, compañero de selección y participante del programa, no tardó en dar su irónica reacción: “Tan equivocado no estaba”. Esta broma refleja que el consejo se lo han tomado con gracia y ha quedado como una gran anécdota.