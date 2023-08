Cristian Benavente y su genial consejo para no terminar como Reimond Manco: El Chaval casi está listo para volver a la competencia profesional

Pronto veremos su regreso a las canchas, su talento servirá para llenar los corazones del hincha de Alianza Lima. Cristian Benavente se encuentra en la fase final de su recuperación, y por eso, se expresó sobre este tema, entre otros, con la prensa especializada.

El Chaval charló con el Diario Depor, mencionó temas bastante importantes, como su vuelta a la competencia, pero también planos netamente de la vida misma. Es un profesional a carta cabal, referenciado por muchos chicos que están empezando en la profesión.

Cristian Benavente fue preguntado por las malas decisiones de Reimond Manco, y respondió directo: “Lo más importante es saber mantener los pies sobre la tierra, saber que todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo saber que lo que hacemos tiene que quedar en nosotros, en tu familia y en las personas cercanas que quieres”.

Para el enganche peruano nada fue fácil, desde su formación en Real Madrid, hasta su fichaje por Alianza Lima. Por eso deja un consejo grato: “Mucha gente opina para bien y para mal, y no hay que dejarse influenciar, porque si un día eres el mejor y otro día el peor, y no lo sabes manejar, al final se vuelve todo una montaña rusa. Entonces, si te dicen que eres el mejor y te lo crees, se te sube la fama, es negativo. Si sucede al revés, también. Lo importante es mantener un perfil medio y apoyarse siempre con las personas que quieres.

Yendo por el plano deportivo, el gran refuerzo de Alianza Lima la temporada pasada, expresó detalles sobre su contrato. Todo desde el plano económico: “Un poco antes. Yo sabía que era una lesión que si no me operaba, igual iba a estar unos meses largos de rehabilitación, entonces, es lo único que puedo comentar, no entraré en detalles sobre las nuevas condiciones, pero las partes quedamos cómodas y fue lo más justo”.

Finalmente, dejó una gran noticia para quienes desean verlo bien. Atacando los espacios y mostrando todo su talento contra los rivales de Alianza Lima: “Mi idea es volver perfecto, sin tener alguna molestia, algún problema, nada. ¿Cuándo será esto? La evolución lo irá marcando, sé que queda poco, algunas semanas, si queremos darle un límite temporal. Estoy centrado en recuperarme muy bien”.

