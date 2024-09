Conscientes que Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima para brillar en lo que resta de la temporada 2024, y tener todo el protagonismo desde la 2025, el hincha íntimo está tranquilo por ese lado. Pero, una reciente información lo puso en alerta otra vez, más todavía al saber que ya no podrá contar con Cecilio Waterman para el resto del año.

Si bien Cecilio Waterman está en una situación muy difícil tras su lesión en el hombro, se confirmó que el delantero tiene como para cuatro meses de recuperación y en ese sentido no volvería a jugar en Alianza Lima. A todo esto, ahora se brindó una nueva noticia que pone en máxima alerta al fanático blanquiazul.

Según se supo de manera oficial, el delantero Pablo Sabbag volvió a ser convocado para la Selección de Siria. Atendiendo al llamado, el delantero dejó Perú y se fue a cumplir con sus obligaciones en la próxima Fecha FIFA. Pero también hay que recordar que la última vez volvió lesionado y estuvo de para por más de seis meses.

¿Pablo Sabbag se va de Alianza Lima?

Ahí radica la alerta máxima del hincha de Alianza Lima: Pablo Sabbag podría volver lesionado luego de su convocatoria con Siria. Quizá jugando en contra esta situación, ahora más que nunca se valora la llegada de Paolo Guerrero pues el delantero se suma a los habilitados atacantes Hernán Barcos, Matías Succar y Kevin Quevedo.

Ahora habrá que ver cuál es la decisión que tomará Alianza Lima tras la nueva convocatoria de Pablo Sabbag a Siria, pues si bien el cuadro íntimo no podía no dejarlo ir, el delantero sí tenía la opción de optar por no viajar y así evitar una lesión, recordando que la última lo alejó por más de seis meses de los campos de juego.

¿Cuánto gana Pablo Sabbag?

Pablo Sabbag gana 35 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Teniendo contrato por todo el 2023 y 2024, si el delantero cumple su vínculo se llevará 840 mil dólares, en promedio.

Hasta cuándo tiene contrato Pablo Sabbag con Alianza?

Pablo Sabbag tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando en calidad de cedido de La Equidad, el delantero tiene vínculo con el cuadro de Colombia hasta diciembre del 2025.