La noticia del día que retumba en Alianza Lima es la no continuidad de Hernán Barcos. Siendo bicampeón con el cuadro íntimo, además de máximo goleador extranjero y un referente entre los hinchas, tal parece que el tiempo del ‘Pirata’ terminó en Matute.

Y es que Hernán Barcos había hecho de todo para continuar en Alianza Lima: nacionalizarse peruano, reducir su sueldo y hasta solo renovar por una temporada. Pero, las cosas en la directiva íntima estarían tomadas y ahora el delantero de 39 años no continuaría más.

La información llegó gracias al periodista Carlos Panez en Exitosa Deportes. El hombre de prensa reveló que le llegó la noticia y el gran problema es cómo decirle a Hernán Barcos que no seguirá luego de nacionalizarse: “Me enteré que en Alianza Lima no saben cómo comunicarle a Hernán Barcos que no van a contar con él para el próximo año”, mencionó.

Si bien Hernán Barcos fue uno de los jugadores más regulares de Alianza Lima en la temporada 2023 de la Liga 1, el factor de la edad le juega tremendamente en contra. Además, la competencia en Copa Libertadores será trascendental y tal parece que el ‘Pirata’ ya no cumple con las exigencias a nivel internacional.

Hernán Barcos disputó 2295 minutos en la temporada 2023 de la Liga 1 con Alianza Lima. Mostrando su fútbol en 34 partidos, fue titular en 25 encuentros e ingresó desde el banco en 9 veces. Además, anotó 17 goles con la camiseta íntima.

¿Cuándo llegó Barcos a Alianza?

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021. Arribando pensando en jugar la Segunda División, al final el cuadro íntimo disputó la Liga 1 y terminó siendo campeón. Luego para el 2022 siguió en La Victoria y se coronó bicampeón.

¿Qué otros jugadores de Alianza Lima se han nacionalizado?

Alianza Lima tiene un gran plantel y cuenta con varios jugadores nacionalizados. A la próxima oficialización de Hernán Barcos, también lo han hecho el uruguayo Pablo Míguez y el paraguayo Franco Zanelatto.