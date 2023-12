El nuevo valor económico de Christian Cueva tras saber que no seguirá en Alianza Lima

Christian Cueva está viviendo su peor momento deportivo. Consciente que no continuará en Alianza Lima para la temporada 2024, el volante también está lesionado y recientemente se difundió su nuevo valor en el mercado económico. No alcanzando antes una cifra tan baja, el mediocampista tocó fondo.

Y es que si bien se esperaba un descenso en su valor económico del mercado, ahora Christian Cueva sabe que no vale los millones que antes contaba. Con 32 años en su espalda, y una grave lesión, su costo actual es de 550 mil euros, según la página Transfermarkt.

Con este descenso considerable en su monto actual del mercado, Christian Cueva ya no es el joven que valía millones de euros. Llegando a costar 5 millones en el año 2019 cuando defendía la camiseta del Santos de Brasil, su reducción también se entiende por su ausencia en la Selección Peruana.

No siendo convocado por Juan Reynoso para los cotejos de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026, Christian Cueva no disputó no tuvo presencia en las primera seis fechas. Tampoco estando en los próximos planes por su lesión, su futuro es incierto.

Lo que sí se sabe sobre Christian Cueva es que tiene contrato con el cuadro de Al Fateh. Firmando con el plantel de la Saudi Professional League hasta junio del 2025, veremos cómo sigue la carrera del volante peruano: si se retira por una año tras su lesión o se va del fútbol.

¿Cuántos minutos jugó Christian Cueva con Alianza Lima?

Christian Cueva tuvo una pésima temporada 2023 con Alianza Lima. Disputando apenas 1217 minutos, el volante peruano jugó en 22 partidos, pero no marcó ningún gol.

¿Cuál es la situación deportiva de Christian Cueva?

Christian Cueva está pasando un delicado momento deportivo pues terminó su préstamo con Alianza Lima y ahora tendrá que volver a Al Fateh. De igual modo, tiene una lesión que requiere operación, por lo que estaría fuera de las canchas por al menos 10 meses.