La historia inicial de esta promesa en el fútbol profesional no es la mejor, porque no tuvo minutos necesarios para mostrar su talento en el equipo que lo formó. Alianza Lima tuvo la intención de renovarle, de tenerlo un tiempo más en la cancha del primer equipo, pero el jugador tomó una determinación fuerte. La cual tiene que ver al ciento por ciento con lo que se conoce como arriesgada apuesta. Porque lo más sencillo hubiese sido continuar en Matute.

Juan Pablo Goicochea a sus 19 años, está probando suerte fuera de casa, lejos del país que lo vio nacer y lo considera en las selecciones nacionales (categorías menores). Debutando de manera oficial en la Liga Profesional de Argentina, con camiseta de Platense en la fecha 4 ante un rival de nivel altísimo como Boca Juniors, donde está Luis Advíncula. Hoy la figura principal es el juvenil ex Alianza Lima.

Quien después de comer banco, pelear por un lugar, y tener contadas chances en el primer equipo, después de cuatro meses, entró a la cancha. Para poder tener su gran debut con camiseta de Platense, siendo la noticia más fuerte en el Perú, porque en Alianza Lima casi ni contaban con su manera de jugar. Lo cual muchos consideran como un fracaso absoluto para los que lo formaron desde pequeño.

¿Quién es el ídolo de Juan Pablo Goicochea?

Desde muy pequeño siempre tuvo criterio absoluto, sabiendo que muchos lo comparaban con Paolo Guerrero. Pero Juan Pablo Goicochea es diferente y lo resume así: “A Claudio lo veo jugar desde chiquito. Lo que más me inspira es su carrera, que me parece impecable por los equipos que ha jugado. También su estilo de juego me gusta bastante. Siento que me asemejo bastante a él. No he tenido ninguna oportunidad de conversar con él”.

Juan Pablo Goicochea en las inferiores de Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Cuánto vale actualmente Juan Pablo Goicochea?

Después de quedar libre, desde el primero de enero del presente año. Juan Pablo Goicochea está tazado en solo 100 mil euros, según Transfermarkt. Si termina haciendo un gran desempeño en la Selección Peruana durante el Preolímpico, seguramente podrá ser visto por los principales clubes del mundo. Con su carta pase, en mano, todo se haría mucho más sencillo.

¿Qué dijo Juan Pablo Goicochea sobre Alianza Lima?

En el pasado, a principio de la temporada, subió una fotografía Juan Pablo Goicochea sobre su salida del club victoriano: “Gracias por todo, Alianza Lima. Gracias a cada persona del club que me ayudó, que me apoyó y que confió en mí en todo este tiempo. Gracias a toda la hinchada que siempre está ahí para apoyar al equipo y estoy muy feliz de haber vestido esta camiseta”.

Demostrando el máximo respeto y cariño por el conjunto blanquiazul, donde tuvo gran parte de su vida. Ese es el corazón de Juan Pablo Goicochea: “Yo no salgo de Alianza por un tema económico, sino por buscar el crecimiento de mi carrera y estoy muy feliz y emocionado por este nuevo reto. Gracias a mis representantes y al club Platense por esta nueva oportunidad”.