Alianza Lima no quiere vender a Bryan Reyna

Alianza Lima viene solucionando varios problemas que han tenido en estas últimas semanas, el primero fue la destitución del cargo a Guillermo Salas como entrenador, luego la renuncia de su médico y ahora sobre sus cracks que se siguen lesionando.

Sin embargo, una dificultad más se suma a la lista de los blanquiazules, es que uno de sus cracks tiene una oferta clara del exterior. Pero al parecer el club no estaría de acuerdo que se vaya, porque ellos desean quedarse con el extremo por lo menos hasta final de temporada.

Al jugador que nos referimos es Bryan Reyna que podría llegar al Samsunspor de Turquía, que para los íntimos no es una propuesta que les quita el sueño y quieren priorizar más bien el presente. Esto según el periodista Carlos Benavente.

“En el tema de Bryan Reyna, me confirman que en Alianza Lima no están de acuerdo en transferirlo al exterior. Si bien existe una oferta del extranjero, no es una propuesta que les quita el sueño y quieren priorizar más bien el presente del equipo”, escribió el comunicador.

Por último, el hombre de prensa dejó en claro que esta noticia ya llegó a oídos de la Selección Peruana, donde ellos consideran la actualidad del deportista. Si en caso no tiene continuidad, convocarán a otro.

“Este tema ya llegó a oídos del DT de la Selección, quien siempre consideró que, si un jugador no tiene continuidad en un club (jugador no quiso viajar a Trujillo para jugar ante UCV), seguramente, convocará a otro futbolista que también viene haciendo bien las cosas. ¿Qué pasará?”, añadió.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo el día sábado 29 de julio por la fecha 6 del Torneo Clausura y enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 5 partidos y se ubica en la posición 7 con 2 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido, con 3 goles a favor y 1 gol en contra.