El hincha de Alianza Lima siente que fue perjudicado por el VAR luego que decidió anular el segundo gol de Hernán Barcos. Ocurriendo todo en el duelo ante Colo Colo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, ahora salieron los audios de cabina y la duda todavía sigue instaurada.

Según la narración de cabina que se logra escuchar en el gol anulado a Hernán Barcos, los jueces del VAR decidieron parar la acción en el momento en que Franco Zanelatto arrancaba por la banda derecha. Trazando en ese instante las líneas paralelas, hay una toma previa que fue descartada de manera inexplicable.

Una de las voces que se elevó para mostrar su queja fue la de Edu Sobrino. El fanático de Alianza Lima empleó la red social X y con su usuario @SobrinoV_Edu se quejó públicamente: “El video y audios VAR del gol anulado a Hernán Barcos, me confirman que no hubo off side de Franco Zanelatto. Perjudicaron a Alianza Lima con un gol que determinaba mucho en el grupo”.

Lamentablemente para Alianza Lima, ese gol anulado a Hernán Barcos pudo cambiar la historia del partido ante Colo Colo. Peleando por seguir vivo en la Copa Libertadores 2024, el tanto significaba el 2-0 y, ante los hechos conocidos posteriormente, terminaba por darle el triunfo del cuadro de Perú.

Pero las noticias malas no paran en Alianza Lima pues se conoció que el portero Ángelo Campos sufrió una grave lesión. De esta forma el cuadro íntimo entra en una nueva disyuntiva: ir por otro guardameta o quedarse solo con Franco Saravia y Ángel De La Cruz.

¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima tiene 4 puntos en la Copa Libertadores 2024 tras cinco fechas de la fase de grupos. Con 4 empates, ahora el cuadro de Perú cerrará ante Fluminense por la fecha 6 jugando en Río de Janeiro.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Fluminense en vivo vía ESPN y online por Star Plus, se miden este miércoles 29 de mayo por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El duelo se dará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil y se verá en vivo por ESPN, online por Star Plus y en directo el minuto a minuto por Bolavip.