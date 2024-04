Franco Zanelatto está viviendo una situación de incertidumbre en Alianza Lima. Sabiendo que su contrato termina en diciembre del 2024, no le beneficia para nada que el técnico Alejandro Restrepo lo tenga más como pieza de recambio de Kevin Serna y no como titular del plantel.

Peor aún cuando Alianza Lima perdió ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Si bien Carlos Zambrano señaló a los culpables de la caída en Paraguay, el extremo entró al campo de juego, pero hizo muy poco en favor del gol y quedó medio expuesto en el tanto del rival.

Ahora una última información del periodista Omar Oré, a través de su red social X con el usuario @MrBombazo, dio la penosa noticia que Franco Zanelatto no seguiría en Alianza Lima: “Bombazo. No seguirán en el equipo. Terminando la temporada 2024 se despiden de Alianza Lima: Cecilio Waterman y Franco Zanelatto”.

También Franco Zanelatto ha hablado sobre su suplencia en Alianza Lima. Declarando para el medio América Televisión, el extremo de Perú se confesó y habló sobre el tiempo que pasa en la banca de suplentes: “Uno no decide si jugar o no. Yo te digo lo que me toca a mí, que es trabajar, dar lo mejor de mí en los entrenamientos y nada más”.

Sabiendo que Alianza Lima tendría que renovarle para que siga en el plantel, pero con la promesa de que será vendido, Franco Zanelatto no ve viable la opción si es que va a continuar estando en la banca. Solo disputando 209 minutos en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, el extremo empezó un partido como titular e ingresó desde la banca en ocho. Lamentablemente todavía no tiene un gol.

¿Hasta cuándo tiene contrato Zanelatto en Alianza?

Franco Zanelatto tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Valiendo 900 mil euros su pase, el cuadro de Perú quiere venderlo antes de que termine su vínculo.

¿Cuánto gana Zanelatto en Alianza?

Franco Zanelatto gana entre 3 mil a 6 mil dólares mensuales, según el Diario La República. Contando con 23 años y jugando para Perú, el extremo podría aspirar a un sueldo mayor en el mercado internacional.