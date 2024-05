Alianza Lima vs. Cerro Porteño juegan este miércoles 8 de mayo desde las 19:00 horas en vivo vía ESPN y online por Star Plus.

Sin duda que el duelo entre Alianza Lima ante Cerro Porteño es un partido de seis puntos. Jugando por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, el cotejo podría empezar a perfilar a un clasificado a la fase de octavos de final. Además, también se podrá ir viendo quién quedará en tercer lugar y tendrá una chance para jugar en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el cotejo para Alianza Lima se presenta como un duelo de vida o muerte. Jugando en Matute este miércoles 8 de mayo desde las 19:00 horas de Perú, el técnico Alejandro Restrepo tiene un gran problema pues tendrá que tomar una decisión audaz para reemplazar la ausencia de Cecilio Waterman.

Si bien su primera opción es Hernán Barcos, todo haría indicar que el técnico Alejandro Restrepo se la jugaría por colocar a Jeriel De Santis también desde el inicio. Quedando así conformada una dupla en ataque nunca antes vista, el estratega se la juega toda pues solo una vez ambos delanteros han jugado en el mismo momento.

Y es que sorprendió que Alejandro Restrepo convoque al joven delantero Víctor Guzmán. Siendo llamado para estar en la concentración de Alianza Lima ante Cerro Porteño, tal parece que el atacante de 18 años estará en la banca de suplentes esperando por si Hernán Barcos o Jeriel de Santis tienen que salir del campo de juego por alguna razón.

Si bien Hernán Barcos habló sobre el momento de Jeriel De Santis en Alianza Lima, la idea del técnico Alejandro Restrepo es que ambos delanteros estén juntos ante Cerro Porteño. Definiendo así su dupla goleadora por la Copa Libertadores, la defensa estaría conformada por línea de tres, en la volante los clásicos cinco y en la ofensiva los dos arietes.

Posible once de Alianza Lima vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores

Alianza Lima formaría con Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Cristian Neira; Jeriel De Santis, Hernán Barcos.

