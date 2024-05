Alianza Lima sufrió una hecatombe en Cusco: perdió 3-0 ante Cusco FC, cerró de forma pésima el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú y se habló de una pelea en el vestuario. En todo este entorno gris, la continuidad del técnico Alejandro Restrepo volvió a estar en duda.

Si bien Alianza Lima no ha cumplido los objetivos de la primera mitad de año pues no ha sido campeón del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú y tampoco tiene asegurado su pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2024, la directiva había decidido respaldar a Alejandro Restrepo.

Pero esta durísima derrota ante Cusco FC ha traído nuevamente las palabras de cuestionamientos e incluso algunos ya hablan de un cambio para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. Lo cierto es que de manera oficial Alejandro Restrepo seguirá siendo técnico de Alianza Lima hasta diciembre del 2024, pero tiene que hacer cambios.

Ante esto, el periodista Edu Sobrino, a través de su cuenta de X con el usuario @SobrinoV_Edu, habló sobre la situación de Alejandro Restrepo y Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú: “Nada está bien. No podemos conformarnos con buenas intenciones. Hay que reaccionar y aceptar que estamos en un problema, y se tienen que corregir cosas. No se puede maquillar nada”.

Restrepo dirigiendo a Alianza. (Foto: IMAGO)

Lo que sigue para Alianza Lima es jugar este miércoles ante Fluminense por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Si bien el partido no definirá si Alejandro Restrepo se va o no, sí podría darse un clima más complicado si se pierde de manera estrepitosa.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

¿Hasta cuándo tiene contrato Alejandro Restrepo en Alianza?

Alejandro Restrepo tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando para la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores, los resultados no se están dando y si pierde ante Cienciano se iría.

¿Cuánto gana Restrepo en Alianza Lima?

Alejandro Restrepo gana aproximadamente 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima. Firmando por toda la temporada 2024, si el técnico cumple todo su contrato se llevaría alrededor de 240 mil dólares.