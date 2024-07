Con 33 años, André Carrillo sabe que le quedan muy pocos años en el fútbol profesional. Por ello, buscando cumplir todavía sus sueños en el balompié, uno de sus deseos es volver a jugar en Alianza Lima para retirarse campeón de la Liga 1 de Perú.

Si bien es uno de los jugadores peruanos que más títulos ha logrado en el extranjero con 14 consagraciones, André Carrillo nunca pudo alzar una copa con Alianza Lima. Quizá por ello la espina está clavada y por eso quiere volver a Perú para salir campeón nacional.

Así pues, tras culminar su participación con Perú en la Copa América 2024, André Carrillo está en Lima de vacaciones. Aprovechando ese tiempo, fue a visitar a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola al set del exitoso programa de YouTube, ‘Enfocados’.

Hablando sobre su posible vuelta a Alianza Lima, André Carrillo dijo que desea volver, pero con precaución para que no le pase lo de Christian Cueva: “Lo he pensado de todas maneras, lo pensé. Tengo miedo de que me pase lo que sucedió con Christian Cueva. Claro, no quiero estar con el ojo hinchado”.

André Carrillo jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Hay que recordar que André Carrillo tiene contrato hasta junio del 2025. Quedando libre en ese momento, y contando para aquel entonces con 34 años, el extremo podría considerar una vuelta a Perú para jugar por Alianza Lima, a menos que cuenta con alguna otra propuesta del exterior.

¿Cuánto gana André Carrillo?

André Carrillo gana 500 mil dólares mensuales en Al-Qadisiyah, según La República. Fichado en agosto del 2023, el delantero tiene contrato hasta junio del 2025 por lo que se llevará no menos de 12 millones en promedio.

¿Cuánto volvería André Carrillo a Alianza Lima?

André Carrillo volverá a Alianza Lima a mediados del 2025, cuando se termine su contrato con Al-Qadisiyah. Teniendo actualmente 32 años, el atacante regresaría cuando cumpla 33 años.