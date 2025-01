Alianza Lima no se retira todavía del mercado de pases para esta temporada, porque saben bien en el cuadro íntimo que los rivales están algunos pasos por delante. Ya sea por calidad o en cantidad, pero para no quedarse atrás, no irán solo por un talentoso. Ahora mismo están con la idea principal de poder gestionar un par de buenos contratos, con futbolistas que no solo sumarán en la interna. También serán personajes que resolverán en cancha cuando las papas estén quemando, con su innata forma de competir.

¿Qué jugadores estarán llegando a Alianza Lima?

Gerson Cuba hace poco mencionó en su cuenta de Twitter, el nombre de jugadores que estarían llegando muy pronto: “Pablo Lavandeira y Pablo Cepellini son los dos últimos nombres que busca concretar Alianza Lima y con esto cerrar el mercado. En el caso de Lavandeira, el jugador busca su rescisión de contrato con Melgar, de darse tiene ya un acuerdo de palabra con el cuadro íntimo. Vamos con Cepellini, quien es jugador libre y su decisión sería dada el jueves y, de darse de forma positiva, podría llegar el viernes a tierras peruanas. Volvieron los días claves”.

Estos puestos serían bien valorados en la interna porque le darían la dinámica con el balón, necesaria para que el equipo se mueva al ritmo de esto dos jugadores. Quienes difícilmente puedan coincidir en un mismo equipo porque son de características muy similares. Sin embargo, con Néstor Gorosito podría darse, ya que ama el estilo y la estética de los talentosos en cancha. Veremos cómo les va si terminan fichando por Alianza Lima, Pablo Lavandeira y Pablo Cepellini, ambos de nacionalidad uruguaya y con un presente amplio por conocer.

Pablo Lavandeira y Pablo Ceppelini jugarán en Alianza Lima. (Foto: CÓDIGO BLANQUIAZUL).

¿Cuánto gana Pablo Lavandeira en FBC Melgar?

Pablo Lavandeira gana 30 mil dólares en FBC Melgar, aproximadamente. Firmando hasta diciembre del 2025, el volante llegó en julio del 2023 y si cumple todo su contrato cobrará 540 mil dólares, en promedio. Recordemos que actualmente está tazado según el valor de mercado, en aproximadamente 325 mil euros según los datos más recientes disponibles en Transfermarkt. Pablo Lavandeira ha jugado en varios clubes antes de su actual equipo. Alianza Lima (Perú) en 2022. Ayacucho FC (Perú) en 2021. Audax Italiano (Chile) en 2020. Universitario (Perú) de 2018 a 2019. Deportivo Municipal (Perú) en 2017. Sport Rosario (Perú) en 2016. Cerro Largo (Uruguay) en 2011. Huracán Football Club (Uruguay) en 2010-2011. Progreso (Uruguay) en 2009. Tacuarembó (Uruguay) en 2008, donde debutó profesionalmente.

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini cuesta 400 mil euros según Transfermarkt, portal internacional. Con 33 años, el volante ha pasado en clubes como Cruz Azul de México, Peñarol de Uruguay y Cagliari de Italia. Hay que mencionar que Pablo Ceppelini ha sido campeón con Maribor en Eslovenia, con Peñarol en Uruguay y con Cuiabá en Brasil. Además, en su mejor momento estuvo valiendo 3 millones de euros cuando jugaba en Cagliari con 19 años. Se trata de un futbolista que le aportaría bastante al cuadro blanquiazul, según el estilo de juego que pregona hoy por hoy Néstor Gorosito.