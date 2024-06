André Carrillo por fin habló de Alianza Lima. Estando actualmente concentrado con Perú para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, el extremo de 32 años se sentó ante la prensa y dejó en claro que regresará dentro de poco para jugar por el cuadro íntimo.

Si bien se recuerda que André Carrillo todavía tiene contrato vigente con Al-Qadisiyah hasta junio del 2025, el atacante dejó en claro que regresará a Alianza Lima luego de esa fecha: “Me queda un año más en el Al-Qadisiyah, pero sí pasa esa idea por la cabeza. Siempre dije que me gustaría volver en un buen momento a Perú, específicamente a Alianza Lima. Es el club en el que jugué y debuté”.

Siguiendo con su respuesta, André Carrillo también reveló las aspiraciones que tiene con Alianza Lima y expresó que su gran deseo es ser campeón de la Liga 1 de Perú: “Me gustaría levantar un trofeo aquí en el Perú y si es con Alianza Lima sería más lindo aún. Vamos a ver qué pasa. Hay tiempo para eso, aún no me voy a retirar, yo no soy como Carlos Zambrano”.

Haciendo números, lo cierto es que André Carrillo volvería a Alianza Lima para el 2025. Cumpliendo 33 años, el extremo estará todavía en plenitud de facultades y tiene enfocado ganar el título de la Liga 1 de Perú. Con ello, el atacante lograría lo que no pudo hacer en su primera etapa como íntimo: campeonar.

Carrillo jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Hay que recordar que André Carrillo estuvo durante tres temporadas en Alianza Lima. Jugando en el 2009, 2010 y 2011, en total disputó 21 cotejos, anotó 3 goles y brindó 2 asistencias. Próximo a cumplir 33 años, su gran deseo es darle un título nacional al cuadro del que es hincha.

¿Cuánto gana André Carrillo?

André Carrillo gana 500 mil dólares mensuales en Al-Qadisiyah, según La República. Fichado en agosto del 2023, el delantero tiene contrato hasta junio del 2025 por lo que se llevará no menos de 12 millones en promedio.

¿Cuánto volvería André Carrillo a Alianza Lima?

André Carrillo volverá a Alianza Lima a mediados del 2025, cuando se termine su contrato con Al-Qadisiyah. Teniendo actualmente 32 años, el atacante regresaría cuando cumpla 33 años.