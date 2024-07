Si bien el Torneo Clausura 2024 ya empezó, Alianza Lima todavía sigue puliendo algunas situaciones que podrían traer grandes consecuencias. Dándose tanto en el ámbito deportivo como dirigencial, el cuadro íntimo está experimentando principalmente dos grandes cambios.

Quedando de alguna manera complicado el plantel tras las salidas de Gabriel Costa y Kevin Serna, ahora Alianza Lima tendrá que buscar sus reemplazos sí o sí. Teniendo que buscar un grupo más amplio para afrontar el Torneo Clausura 2024, la primera gran noticia llega en ese marco.

A través del periodista Edu Sobrino en la red social X, el hombre de prensa, con su usuario @SobrinoV_Edu, habló sobre los fichajes de Alianza Lima: “Si bien está con su club en Paraguay para jugar la Sudamericana, Alianza está cerca de cerrar el regreso de Quevedo; faltan temas pequeños para concretar su fichaje. La idea es sumar un centrodelantero también y está semana se debe definir. Con Lavandeira no ha existido nada formal ni avance, hasta ahora”.

También hablando del plano dirigencial, Edu Sobrino comentó que ha llegado un nuevo dirigente, pero que ha hecho cambios radicales: “Independientemente de su labor en sus puestos, el gerente Medina se está bajando a los profesionales más hinchas e identificados con el club. Primero la salida de Nico Rey y ahora la de Guerrero. Nadie da explicaciones. Es una situación muy preocupante. El nuevo gerente de Alianza Lima entró a cortar cabezas, no se le conoce la voz y no se pronuncia sobre nada”.

Jeriel De Santis, jugador de Alianza Lima de Perú. (Foto: IMAGO)

Ahora veremos cómo es que Alianza Lima reacciona a los dos grandes cambios que está pasando. Siendo uno deportivo y otro dirigencial, ¿será que estamos ante las decisiones necesarias para conseguir el Torneo Clausura 2024 o será uno de esos momentos que marcan la temporada de un club para que no sea campeón?

¿Cuánto ganó Alianza por la venta de Kevin Serna?

Alianza Lima ganó tres millones por la venta de Kevin Serna, según el periodista César Luis Merlo. Comprado por Fluminense, el cuadro de Brasil pagó su cláusula de salida y ahora disputará el Brasileirao.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeriel De Santis en Alianza?

Jeriel De Santis fue fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Jugando en Portugal y Venezuela, el delantero llegó a Alianza Lima para brillar en la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores 2024.