Carlos Zambrano no quiere la Copa América 2024 y prefiere ir al Mundial con la Selección Peruana

El León la tiene superclara, sabe que debe competir como el mejor para poder ubicar su rendimiento máximo en la Selección Peruana. Por ese motivo principal, hoy Carlos Zambrano está entrenando bajo la atenta mirada del profesor Jorge Fossati. Como uno de los principales referentes, sabe bien que no puede desentonar en ningún sentido. Por ende, sus declaraciones deben ser siempre para unir y crear.

¿Qué piensa Carlos Zambrano sobre la Copa América 2024?

Carlos Zambrano sabe que hay prioridades en la vida, por eso sorprende al declarar en conferencia de prensa, lo siguiente: “La Copa América va a ser un termómetro muy importante para nosotros. Es importante la Copa América, pero la clasificación para el Mundial es más importante aún, donde estamos en debe. Vamos paso a paso, el ‘profe’ confía mucho en nosotros. Comenzamos un nuevo proceso y hay que tomarlo de la mejor manera, tenemos grandes chicos y promesas que están saliendo”.

Suena fuerte la aceptación de prioridades, dichas por el propio jugador, quien volvió al fútbol peruano para cerrar su carrera profesional como se debe. Carlos Zambrano en este momento, vive un excelente presente con Alianza Lima. Su idea de dejar el deporte rey parece estar pospuesta de forma radical. Ahora, como cabeza en La Bicolor, sigue dando conceptos a la prensa local.

Para el defensa central, será un excelente preparativo lo que vivan en los Estados Unidos: “Los rivales en la Copa América son duros. Argentina, el último campeón del mundo; Canadá no es fácil; y Chile es una rivalidad, un clásico donde puede pasar cualquier cosa. Simplemente, toca tratar de clasificar, llegar lo más lejos posible. En las últimas Copas América hemos hecho un gran trabajo. Espero llegar lo más lejos o a una final nuevamente”.

¿Qué piensa sobre su comportamiento en la cancha?

Carlos Zambrano también mencionó su punto más crítico o pendiente como profesional: “Lo del temperamento se habla con los psicólogos. Ya estamos grandes para saber lo que es bueno y malo, para no perjudicar al grupo. Soy consciente que una expulsión mía o de cualquier compañero, perjudica a cualquier equipo o selección. Eso lo tengo clarísimo, lo estoy manejando de la mejor manera. Aquí solo se habla cuando te expulsan, cuando no te expulsan, no dicen que está jugando bien ni nada. Fuera de eso, el temperamento lo estoy manejando bien gracias a Dios”.

¿Está cómodo Carlos Zambrano en la Selección Peruana?

Destacó el proceso que está viviendo con Jorge Fossati desde la cancha, con la famosa línea de tres: “Me siento muy cómodo. En Alianza nunca lo había hecho, con el ‘profe’ Restrepo lo estamos manejando hace tres o cuatro meses que me integré yo. Hoy en día prefiero la línea de tres que la de cuatro, justo el ‘profe’ Fossati está acostumbrado con línea de tres, así que si tengo que estar en cualquiera de esas posiciones, me voy a sentir muy cómodo. Esté quien esté, uno tiene que matar por su país y selección”.

También, mencionó el sentido de alegría con el que cuenta hoy después de conocer a Jorge Fossati muy cerca: “Me siento contento de estar en un proceso más. Es la primera vez que estoy en el proceso con el ‘profe’ Fossati. Estoy muy orgulloso. Cualquier jugador de fútbol sueña con estar en la selección siempre, toca seguir aprovechándolo. El grupo está muy bien, llega con dos amistosos encima, dos victorias y eso llena de confianza. Ahora con Paraguay será más exigente, es un rival directo en las Eliminatorias”.