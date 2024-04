Cecilio Waterman ha fallado más de lo que ha anotado en Alianza Lima y el cuadro íntimo no aguantaría más esta situación.

Los fallos de Cecilio Waterman con Alianza Lima en la Copa Libertadores siguen siendo comentados. Fallándose goles cantados ante Fluminense, el delantero no pudo convertir y toda la crítica le cayó encima. Siendo cambiado en el segundo tiempo por Hernán Barcos, se reveló que el cuadro íntimo tendrá un trabajo personalizado con él.

Sabiendo que tendrá mucho más protagonismo en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores, Alianza Lima implementará un trabajo especial luego de los entrenamientos. La idea es que afine la puntera y esté efectivo de cara al gol.

Así lo reveló el periodista Omar Oré en su cuenta de X, @MrBombazo: “Cecilio Waterman tendrá programa intensivo en definición después de los entrenamientos. La idea es potenciar al delantero de cara a lo que se viene en Copa Libertadores y Liga 1”.

Sabiendo que nadie puede entender cómo Cecilio Waterman falló opciones claras ante Fluminense, hasta el programa ESPN Perú en su cuenta de X, como @ESPNPeru, habló del tema: “¡LO QUE SE PERDIÓ ALIANZA LIMA! En el arranque del Segundo Tiempo, Cecilio Waterman erró un mano a mano inmejorable para el segundo ante Fluminense”.

Aunque también hubo voces de apoyo, como la de Edu Sobrino. El periodista de Los Renegrones le dio su respaldo a Cecilio Waterman en X con su cuenta @SobrinoV_Edu: “Waterman es un futbolista muy importante para nuestro actual plantel y para nuestro equipo; para el estilo que busca Restrepo es un delantero fundamental y hace una labor importante. Ayer falló y eso nos costó, no estuvo bien al definir, pero ya está, no da para descalificarlo ni matarlo. Hizo una labor muy valiosa. Va a ser muy importante para la Copa y el torneo local. Tendrá revancha de cara al gol”.

Pasa también que Cecilio Waterman ha fallado más de lo que ha acetado en Alianza Lima. En nueve partidos que ha jugado con Alianza Lima en la Liga 1 de Perú, solo ha marcado 4 goles. Reuniendo 764 minutos en total, solo ha sido cambiado en 4 veces.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿Cuánto gana Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman gana 7 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero de Panamá se llevaría 84 mil dólares en promedio.

¿Hasta cuándo es el contrato de Cecilio Waterman con Alianza Lima?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores.