La sensación final del hincha de Alianza Lima es que se le pudo ganar a Fluminense. Habiendo sido un resultado histórico por la Copa Libertadores si le ganaba al actual campeón, una gran parte del fanático culpó al delantero Cecilio Waterman. Fallando dos goles claros, las redes estallaron en reclamos y hasta le pusieron un nuevo apodo.

Una de las personalidades que habló sobre Cecilio Waterman fue Edu Sobrino. Panelista de Los Renegrones en su cuenta de X, @SobrinoV_Edu, la opinión se volvió viral: “Waterman hoy jugó mal. El sacrificio, su velocidad y demás es importante, pero si se pierde dos ocasiones tan claras (más a este nivel), su actuación es tiene nota desaprobatoria. Hoy es nuestro delantero más fijo en el 11 pero no puede fallar así. En sus pies estuvo liquidar el partido. Tiene que solucionar eso porque en Copa, para un club peruano, es un pecado gigante perder desperdiciar goles”.

También hablando de Cecilio Waterman, el periodista Luis Carrillo Pinto de Sports Business, en su cuenta de X, @Lcarrillopinto, puntualizó: “Lo que se perdió Waterman. Él la buscó y también la perdió, con todo el arco a su disposición. Un delantero de jerarquía la manda a guardar. No hay excusa, le pegó con el chimpún volteado. No es que sea malo, sólo que no tiene calidad”.

Fernanda Huapaya de Depor, a través de su cuenta de X, @FernandaHuapaya, también realizó su análisis: “Alianza Lima 1-1 Fluminense. Para muchos, perdió dos puntos y pudo ganarlo por no aprovechar las más claras que tuvo al final 1T y, sobre todo, la de Waterman. Pero hacia el 2T se dedicó a aguantar el marcador ante un Fluminense asfixiante. Resultado justo”.

También en redes sociales se volvieron viral comentarios sobre el delantero Cecilio Waterman en Alianza Lima. Saltando en X, algunos tuvieron gran repercusión: “Es el Lukaku panameño”, “El Cóndor Watermendoza”, “Más malo que el dengue”.

Cecilio Waterman jugó 82 minutos en el Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores. Brindó una asistencia, un tiro a puerta, dos disparos fuera, 27 toques, 6 pases precisos de 13, 3 pases claves y una puntuación 6.8 en SofaScore.

¿Cuánto gana Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman gana 7 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Firmando hasta diciembre del 2024, el delantero de Panamá se llevaría 84 mil dólares en promedio.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores.