Chile vs Perú será dirigido por árbitro que le dio más alegrías a la Selección Peruana

Las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026 regresan a la acción este 12 de octubre, y entre los enfrentamientos más esperados destaca el enfrentamiento entre Chile y Perú. Estos dos países tienen una larga historia de rivalidad en el fútbol, lo que promete un emocionante encuentro.

Con el objetivo de garantizar un partido justo y evitar controversias, se ha designado a árbitros de alto nivel para este enfrentamiento. Wilmar Roldan, proveniente de Colombia, será el encargado de llevar la justicia entre chilenos y peruanos. Por otro lado, Jesús Valenzuela de Venezuela será el encargado de dirigir el enfrentamiento de la blanquirroja contra Argentina.

“Para el Chile vs. Perú. Wilmar Roldan de Colombia y para el Perú vs. Argentina Jesús Valenzuela de Venezuela. Dos árbitros que tienen buen nivel y sobre todo no le dan mucha valoración a las invitaciones del VAR”, informó Winston Reátegui, exárbitro y actual comentarista de fútbol.

Por otro lado, el enfrentamiento contra la Albiceleste está programado para el 17 de octubre a las 21:00 h (hora peruana) como parte de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de este emocionante cotejo que promete grandes emociones para los fanáticos del fútbol.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Chile por Eliminatorias?

El partido de la selección de Perú vs. Brasil por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 7:00 p.m. Este jueves, 12 de octubre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.