El mundo del fútbol escuchó el despertador y cuando apenas empezaba a abrir los ojos se despertó con la noticia que Lionel Messi volvió hablar del París-Saint Germain con una queja que encendió la polémica. ¿Quién más sino él para responderle? Álvaro Morales dijo presente en 3, 2, 1…

Leo Messi venía de dar la triste novedad que salió en el primer tiempo de la victoria por goleada de Inter Miami contra Toronto FC por 4 a 0. Una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha lo sacó del partido y uno de sus contradictores más populares no dudó en reaccionar.

Después de publicar en X (Twitter) que “uy, Messi ya no pudo terminar…” al ver que el jugador argentino pidió el cambio al minuto 37 del partido de Inter Miami del 20 de septiembre de 2023, Álvaro Morales, periodista de ESPN, escuchó la queja pública de Leo sobre el trato del PSG y no dudó en salirle al paso.

Álvaro Morales defiende al PSG y le responde a Messi por quejarse del equipo francés

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el París Saint-Germain? “Era entendible. Estaba en el lugar donde habíamos ganado el Mundial y, por culpa nuestra, no fueron campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único campeón del mundo que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores (de Argentina)“, dijo Leo en una entrevista con el canal de YouTube OLGA y la respuesta de Álvaro Morales iba a ser contundente.

Muy en la linea de las declaraciones de Louis van Gaal en las que insinuó que la Copa del Mundo 2022 estaba arreglada para que la Selección Argentina la ganara, Morales le respondió a Leo diciendo en X que “se queja Messi que en el PSG no le reconocieron tras el Mundial. ¡¡¡¡¡Si los dueños del club son de Catar!!!!! ¿Qué más quería? ¿Besos en el cuello?”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

El historial de lesiones de Lionel Messi