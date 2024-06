Lastimosamente, la Selección Peruana no puede tener un día con tranquilidad. Esta vez la noticia la protagoniza Christian Cueva por su lesión.

Christian Cueva no entrenó a la par de sus compañeros, es ese es el primer apunte formal que llega a nuestra redacción. Todo esto explotó el día martes por una dolencia en la rodilla que, hasta hace poco, estuvo maltratada. La situación sería que le recrudeció una lesión pasada. Hoy se hará una resonancia magnética para saber la gravedad, para poder descartar cualquier tipo de malestar extra del invitado en la Selección Peruana.

¿Qué le pasó a Christian Cueva en la Selección Peruana?

El periodista de Movistar Deportes, David Chávez, sostuvo que la situación es algo totalmente inesperado en la interna: “Christian Cueva hoy no trabajó de manera normal, estuvo más en el gimnasio. De lo que hemos podido ver, no estuvo participando en trabajos con balón y esto responde a que podría tener un problema de nuevo con la rodilla y lo están evaluando”.

Siendo bastante específico en su informe el reportero del canal de cable, nos toca en este momento dar más detalles al respecto de este problema generado por Christian Cueva. El cual se pudo prevenir sin duda alguna, ya que un asunto médico no puede pasarse por agua tibia, dirían los especialistas de la salud. En teoría, Aladino estaba completamente sano, pero algo tuvo que haber sucedido en las últimas horas para el volante nacional.

¿Qué le sucedió a Christian Cueva el día de su lesión?

Supuestamente, la última sesión de entrenamiento, tuvo una serie de apartados para Christian Cueva, quien estuvo haciendo trabajos diferenciados, alejado del grupo principal, tiempo después pasó al gimnasio a ver un poco de regenerativo. Lo que le pasa en la rodilla es una de dos, un tema pasado que termina despertando porque nunca se curó, o una molestia nueva, eso es lo que ahora deben definir en la VIDENA.

Christian Cueva en los últimos entrenamientos. (Foto: Kathy Magallanes).

La resonancia magnética es algo que debieron ver el día de ayer, dicen fuentes internas de la Federación Peruana de Fútbol, pero han preferido esperar un poco para saber cómo evoluciona Christian Cueva en líneas generales. Ahora, lo que entendemos, es que Aladino de un tiempo acá se exigió más de lo que debía, y esa cuenta pendiente tarde o temprano le traería malestares.

¿Por qué se lesionó nuevamente Christian Cueva?

Debido a que Christian Cueva no se operó como muchos esperaban, después de salir por la puerta de atrás de Matute. En Alianza Lima mucho no lo quieren, por eso es que toma la determinación de solo levantar su estado físico y personal con terapias. Todas debidamente certificadas, pero no es lo mismo, estar clínicamente bien con una operación, a estar mejor con una serie de trabajos en forma de terapia.

¿Por qué Christian Cueva no se operó?

Según pudo conocer Bolavip en su redacción principal, todo esto no se llega a concretar por las diferencias económicas entre el jugador y Alianza Lima. Recordemos, que el profesional se lesionó compitiendo para el equipo del pueblo. Pero después, el presupuesto presentado para ser operado, exageró demasiado en lo que tenía mapeado el conjunto íntimo. Después de eso, solo recurrió a las terapias.