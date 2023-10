No son buenos días para Christian Cueva en Alianza Lima. De hecho no ha sido un buena temporada en la Liga 1. Llegando como la gran esperanza, el volante no cumplió con las expectativas y todo se agravó con la reciente salida a una discoteca luego del empate ante ADT de Tarma.

Ahora, conociéndose más sobre el estado físico de Christian Cueva, son varias las voces que dicen que el volante tiene una rotura de ligamentos. El primero en dar la voz de alerta fue el periodista José Varela. El hombre de prensa comunicó que “Christian Cueva padece una rotura de ligamentos”. Luego, la periodista Fernanda Huapaya también brindó más alcances: “Cabe considerar que Christian Cueva está próximo a cumplir 32 años y ya se encuentra en la etapa final de su carrera”.

Entonces estableciendo la pregunta: ¿Christian Cueva se retira del fútbol en Alianza Lima? Ante esto, Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, también habló: “Tiene un problema en la rodilla; puede jugar, pero también lo limita para trabajos”, comentó recientemente.

En un ámbito más médico, el diario Depor consultó al especialista Luis Cotillo, experto traumatólogo especializado en rodillas, y su diagnóstico fue claro: “Se tiene que operar sí o sí por jugar a alto nivel, ya que afecta a la estabilidad de la rodilla y no le permitiría jugar”, declaró.

Y es que la situación de Christian Cueva no es fácil. A menos de un mes de cumplir 32 años, una operación al ligamento cruzado de la rodilla prácticamente estaría terminando con su carrera. Según los reportes médicos, la recuperación de una lesión asi tarda entre 9 a 10 meses en el mejor de los casos.

Eso significaría que Christian Cueva tendría que volver a buscar club con casi 33 años, una edad complicada para retornar la actividad profesional al máximo nivel. Quizá por esa circunstancia el volante esté meditando el retiro del fútbol profesional en Alianza Lima. Una decisión que a largo plazo podría beneficiarlo médicamente, pero quizá destruirlo emocionalmente.

¿Qué es la rotura del ligamento cruzado?

La rotura del ligamento cruzado se da cuando la rodilla se estira demasiado y el tejido que conecta el hueso del muslo con la tibia se exige de manera desmedida. Este tipo de mal afecta el movimiento de la pierna y dificulta el cambio de dirección. Su recuperación puede tardar entre 9 a 10 meses, en el mejor de los casos.

¿Hasta cuánto tiene contrato Christian Cueva en Alianza Lima?

Christian Cueva llegó a Alianza Lima para la temporada 2023 de la Liga 1. Arribando en calidad de préstamo, su primer contrato fue hasta agosto, luego renovó hasta diciembre del 2023. Todavía sin saber qué pasará, hasta ahora tiene contrato hasta diciembre.