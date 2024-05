Christian Cueva en la historia de Alianza Lima no tiene valor ni motivo, para poder levantar pecho y señalar que algo positivo entregó, dicen los hinchas. Quizás tengan razones absolutas para poder afirmar ello. Ahora, hay un aspecto que todavía no se blanqueó del todo, un asunto manejado por agua tibia. Donde el 10 del pueblo, se comportó de forma pedante y hasta irresponsable con el capitán actual de los íntimos de la victoria.

Jefferson Farfán preguntó en la sección, dame que te doy que te sigo dando, una especie de consultas pin pon, lo siguiente: “¿Quién es mejor, Christian Cueva o Hernán Barcos?”. Respondiendo Aladino con una enorme displicencia, así: “Tú lo tienes claro, yo soy mejor”. Generando los aplausos dentro del set donde también está El Cucurucho, Roberto Guizasola, generando buen ambiente.

Líneas después, vemos cómo Christian Cueva revela su pelea interna en el equipo del pueblo: “Había un buen grupo, con algunos compañeros, tenía una buena relación, los conocía de mucho tiempo, teníamos afinidad. Sí encaré a dos: al entrenador y a un delantero. Los encaré porque había situaciones que no me gustaron y que de repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes”.

Según la gente que conoce el mundo de Alianza Lima, se estaba refiriendo a Hernán Barcos, cuando señala a un delantero sin mencionar nombres. Y como complemento, sostuvo la conclusión: “Yo lo hablé, se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor, yo no deseo nada malo a nadie. Sentí que no se comportaron como debieron, para nada, porque si no hubiera sido diferente. Ellos saben quiénes son”.

Christian Cueva y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: El Fotógrafo del mal).

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros, según el portal especialista en fútbol internacional y sus transacciones, Transfermarkt. En este momento cuenta con 32 años de edad, actualmente el volante pertenece al Al Fateh de Arabia, donde tiene contrato hasta junio del 2025. Mientras busca equipo, sigue sonando su nombre en los diversos medios de comunicación.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Estando en su cuarta temporada en el cuadro íntimo, el delantero de 39 años es el máximo goleador extranjero del plantel con 48 goles. Hoy es el primer capitán del equipo del pueblo, considerado como uno de los ídolos de esta era reciente en el conjunto blanquiazul.

¿Cuánto gana actualmente Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según la información del Diario La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero ha cobrado hasta la fecha 960 mil dólares a lo largo de sus cuatro años. Montos nada despreciables de cara a lo que podría estar percibiendo en otras ligas del mundo, a sus 40 años, camino a los 41 según el calendario.