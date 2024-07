El volante de Universitario de Deportes no se quiso callar nada. Esta vez se defendió bastante fuerte de las críticas, Christofer Gonzáles.

Christofer Gonzáles habló de su presente y no gustarán sus palabras en Universitario de Deportes

En la previa al gran clásico del fútbol peruano se dio una eventualidad bastante extraña para muchos. Porque se trata de un jugador que hasta el día de hoy no rindió nada, pero pegó como un campeón para defenderse de las críticas. En Universitario de Deportes muy felices con lo que acaba de decir no estarán, porque se trata casi de una afrenta contra quien hoy ejerce hoy el puesto de entrenador: Christofer Gonzáles.

¿Cuál es la verdad sobre Christofer Gonzáles?

Canchita habló con TVPeru Deportes a las afueras del entrenamiento merengue, y se defendió de por qué no está jugando al día de hoy, si se encuentra en condiciones según su concepto: “Yo estoy bien, estoy al 100 por ciento desde hace varios meses, desde la mini pretemporada que hicimos. Puedo decir que estoy bien, me siento muy bien, siento que estoy al 100 por ciento, pero ya habrá momento de conversar sobre mi situación”.

Estas afirmaciones se pueden tomar de muchas formas porque el hincha al día de hoy lo está cuestionando al ciento por ciento por su comportamiento general. Cuando jugó no trascendió, y cuando no jugó, se mostró sin preocupaciones, estando en redes sociales, divirtiéndose mientras los compañeros dejan la vida en el campo. Ahí es donde parte la dicotomía en la vida del ex volante de Colo Colo en Chile y Sporting Cristal en Liga 1.

Christofer Gonzáles fue claro a la hora de sacarse las críticas de encima, sabiendo que puede jugar contra Alianza Lima si así lo cree Fabián Bustos. En caso no compita, y no esté en aptas condiciones, deseó un triunfo de sus compañeros contra el rival de toda la vida: “Tiene que ser un gran espectáculo y que gane la ‘U’. Todos los rivales son difíciles, sabemos la envergadura que tiene un clásico y que sea lo mejor para el equipo, que es lo más importante”.

Christofer Gonzáles jugando la Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Cómo estaría formando Universitario de Deportes?

Claramente, para Fabián Bustos hoy no es titular Canchita, por eso no veremos bajo ningún concepto a Christofer Gonzáles el equipo que saldrá contra Alianza Lima: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Nelson Cabanillas, Edison Flores y Alex Valera. Falta saber si va convocado o no el flamante refuerzo de Manuel Barreto, Gerente Deportivo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Canchita Gonzáles en Universitario de Deportes?

Christofer Gonzáles tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según Transfermarkt. Ganando alrededor de 25 mil dólares mensuales, el volante se llevará alrededor de 900 mil dólares por las tres temporadas. Siendo uno de los mejores pagados del plantel merengue, y obviamente, considerado como referente absoluto, por su paso por la Selección Peruana en épocas pasadas, cuando el técnico era Ricardo Gareca.

¿Cuánto gana Canchita Gonzáles en Universitario de Deportes?

Christofer Gonzáles gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente según cuentan fuentes cercanas a la “U”. Llegando como el fichaje estrella para el Centenario Crema, el volante actualmente sufre las decisiones técnicas de Fabián Bustos, quien prometió recuperarlo muy pronto. Pero mientras eso pase, debe trabajar dejando todo en los entrenamientos semanales.