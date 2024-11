Con Edison Flores a la cabeza: Todos los jugadores que dejarán Universitario para el 2025

Edison Flores fue bastante claro al expresar que no sabe si va a continuar en Universitario de Deportes. Culminada su cesión por parte del Atlas de México, el jugador debe volver a la Liga MX y ver qué sucede con su futuro pues el cuadro azteca es el dueño de su pase.

En ese sentido, la información dicta que hoy Edison Flores está más en México que en Perú respecto a la temporada 2025 y el popular ‘Orejas’ empieza a pensar que debe dejar Universitario de Deportes para seguir su carrera profesional en el cuadro del Atlas.

Así lo reveló Edison Flores en una reciente charla con el canal Movistar Deportes de Perú: “Desde que yo llegué (a Universitario) yo tenía un objetivo claro que era primero ir paso a paso con el 2023 y luego poder redondear un buen año en el 2024. Ese fue el objetivo junto a Atlas que me dio la oportunidad de llegar libre a la U durante un año y medio. Como bien ya saben, Atlas es el dueño de mi pase y ellos son los que deciden también. Por algo lo compraron. El fútbol ahora mismo me lleva a la Selección y estoy pensando full en eso y después me tomaré unos días para decidir”.

¿Qué jugadores dejarán Universitario?

Pero Edison Flores no sería la única salida confirmada que tendría Universitario de Deportes. Entendiendo que los jugadores tienen un contrato, en diciembre del 2024 se cumple el trato de varios elementos y de esta manera no continuarían: Álvaro Rojas, Hugo Ancajima, Yuriel Celi, Nelson Cabanillas y Christopher Olivares.

Distinta es la situación de aquellos jugadores de Universitario que terminan contrato en diciembre del 2024, pero sí van a seguir. Así pues, continuarán en Ate una temporada más el portero Sebastián Britos, el extremo Segundo Portocarrero y el volante Gabriel Costa.

¿Cuánto vale Edison Flores?

Edison Flores vale 1,10 millones de euros, según Transfermarkt. Teniendo 30 años, jugando en la Selección Peruana y con una carrera en clubes de Europa, Estados Unidos y México, ahora el volante brilla en Universitario.

¿Cuánto gana Edison Flores?

Universitario de Deportes le paga a Edison Flores alrededor de 50 mil dólares mensuales. Teniendo todavía una temporada más con el plantel, el volante se embolsaría un estimado de 600 mil dólares por todo el 2024.

