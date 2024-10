La pasa mal Ricardo Gareca en Chile, eso no es novedad, ni mucho noticia para poder remarcar o levantar en este país. Pero cuando utilizan el nombre de la Selección Peruana en un país rival directo como La Roja, si debemos estar atentos a ver qué se menciona. En este caso El Tigre fue defendido ante los medios de comunicación por un jugador que lo considera mucho. Pero por sobre todo, confía en el proyecto que está encabezando en este momento.

¿Qué dicen en Chile sobre Ricardo Gareca y la Selección Peruana?

Para Víctor Dávila lo que se está haciendo en Chile con El Tigre es una injusticia, porque se trata de un entrenador que ha sabido hacer historia con un país como Perú. Con menos herramientas en lo absoluto: “Cuando Ricardo (Gareca) llegó a la Selección estaban todos contentos, y cuando la situación es difícil aparecen opiniones diferentes. Este momento no es solo del cuerpo técnico, al contrario, somos un equipo, estamos todos en el mismo barco”.

¿Qué consiguió Ricardo Gareca junto a la Selección Peruana?

El delantero del Club América de la Primera División de México fue claro, y demostró con acciones lo que es Ricardo Gareca en la interna de la Selección Chilena. Quien confió en muchos chicos que ahora mismo están mostrándose como opción de recambio para el combinado mapocho: “Es un cuerpo técnico calificado, por algo está en la Selección, por algo hizo lo que hizo con Perú, los clasificó a un Mundial, y estuvo cerca de llevarlos a un segundo. (…) Se sabe la calidad de entrenador que es”.

De la misma manera, no quiso chocar con nadie, por eso le respondió con respeto a los periodistas que preguntaron por el comportamiento y estructura de trabajo que les presentó Ricardo Gareca desde que llegó. Víctor Dávila entiende que esto es un aspecto más general de lo que muchos pueden imaginarse. Por eso no señala al Flaco de manera abierta: “En gustos no hay nada escrito y si las cosas no salen, no es solo porque el cuerpo técnico tenga la culpa. Somos todos culpables”.

Víctor Dávila jugando en la Selección Chilena. (Foto: IMAGO).

¿Defendió a Ricardo Gareca de los ataques de Arturo Vidal?

Es más, su defensa fue más allá, y opinó sobre los dichos del Rey hacia Ricardo Gareca en las semanas pasadas, donde lo criticó durísimo por no convocarlo últimamente: “Todos sabemos lo que es Arturo Vidal y la calidad de jugador que es. Todos tienen su opinión, y cada uno es libre a pensar lo que quiera. Si a alguien le parece que son los jugadores ideales o no, nosotros no estamos para debatir eso, sino que estamos enfocados en lo que podemos hacer ante Brasil”.