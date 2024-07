Cristian Díaz no se quedará quieto por no llegar a Alianza Lima y prepara una denuncia gigantesca

Cuando se trata de aspectos legales, la situación de quien contrata y quien firma ese documento entra en una relación por un tiempo coordinado. Eso ha pasado con Cristian Díaz, quien debería estar llegando al Perú para dirigir a Alianza Lima si no pasa nada raro. El problema es que en Matute están desconociendo ese concepto base, y no quieren hacerse cargo del anhelo legal que le presentaron formalmente al director técnico argentino.

¿Alianza Lima recibirá demanda de Cristian Díaz?

En una entrevista para Pase Filtrado, el medio de comunicación de redes sociales, el ahora ex entrenador del Deportivo Morón, disparó con todo hacia la directiva victoriana: “Si eres de Alianza Lima, lo siento. Primero porque no van a tener la posibilidad de tener a un tipo que hace un montón de años se rompe el c*** y le va bien, y no tengo dudas de que me iba a ir bien. Después, perdón, porque me voy a defender (legalmente)”.

Para Cristian Díaz, este tema pasa por una determinación inesperada en el club blanquiazul. Porque todo estaba encaminado para ser el encargado principal de levantar el presente complicado del cuadro íntimo: “Quedé preso de una movida contra Bruno Marioni. Yo hoy no es que no tenga trabajo, yo estoy contratado por Alianza Lima. Hay que ver si Alianza respeta lo firmado y si no, bueno, me lo dirán y ya veré qué hacer”.

Con la posible demanda que se venga, tal como lo anuncia el argentino, dejó en claro que no es la primera vez que lo están buscando para hacerse cargo del timón en el barrio de Matute. Un desconocido para la directiva, no es, lo deja en claro: “Desgraciadamente, para los que han dicho que Marioni y yo somos amigos, debo decirles que no lo somos. Para mí Marioni era Alianza Lima, como en su momento fue José Bellina que me había contactado. Acá no va por amistades”.

Cristian Díaz en un partido de Copa Libertadores. (Foto: Twitter).

Fuera de lo mal que se manejó Alianza Lima en este aspecto con Cristian Díaz, iba a ser muy difícil ver al entrenador argentino, trabajar con calma y paciencia. Porque desde el Comando Sur, hasta el hincha más calmo, bajó una línea de crítica porque en su momento hubo una discusión entre Díaz y la hinchada del equipo del pueblo. Allá en 2015, cuando era el entrenador de la Universidad San Martín, esa situación no la olvidarán jamás.

¿Qué pasó con Cristian Díaz y Alianza Lima?

Quien soltó la bomba mediática sobre este caso, es Kevin Pacheco de Radio Programas del Perú. El periodista reveló la última decisión del cuadro íntimo: “Cristian Díaz tenía un acuerdo hasta ayer con Bruno Marioni para ser el nuevo DT de Alianza Lima. Es por eso que incluso renunció a Deportivo Morón. La decisión hoy de la administración blanquiazul fue revertir ese acuerdo. No llega al club victoriano”.

¿Quién es Cristian Díaz dentro del fútbol?

Cristian Díaz es un exfutbolista y actual director técnico argentino. Nació el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires, Argentina. Como jugador, se desempeñaba como defensor. Díaz inició su carrera profesional en el club Independiente de Avellaneda en 1995, y a lo largo de su carrera, jugó en varios equipos tanto en Argentina como en el extranjero, incluyendo al Querétaro en México y al CD Tenerife en España.