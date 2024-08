Hoy por hoy Alianza Lima está en un bucle de malas noticias porque no levanta cabeza en la Liga 1. Atrás queda la noticia de la salida de Alejandro Restrepo, el entrenador colombiano se fue por no cumplir las expectativas, y obviamente, también caer en malos resultados con un plantel bastante bueno. El entrenador colombiano parece que no tuvo la experiencia suficiente, y mano para poder enmendar sus pendientes. Al punto de ser despedido por la institución blanquiazul. Por eso, ahora están viendo reemplazos urgentes.

El periodista del Diario Depor, Enzo Mori expone una situación clara con respecto al presente del equipo blanquiazul: “Mientras se consigue al reemplazante de Alejandro Restrepo, la directiva de Alianza Lima decidió que Diego Ortiz sea el entrenador interino. Se trata de un técnico que trabaja en el club blanquiazul desde inicios de 2019 y que estuvo a cargo de las divisiones menores”.

¿Cuándo se conocerá al nuevo técnico de Alianza Lima?

Lo que se menciona en el medio de comunicación, es que muy pronto veremos al nuevo técnico: “Dirigió al primer equipo en el reciente triunfo por 1-0 sobre el ‘Poderoso de San Martín’ y Depor pudo conocer que seguirá al mando en el siguiente encuentro ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. Ese sería su último duelo porque la idea de la administración es cerrar la contratación del nuevo estratega antes de que termine esta semana”.

Dentro de la planificación de Alianza Lima, está el concepto de que urgen cambios en el primer equipo: “El próximo DT blanquiazul ya estaría disponible para la sexta jornada del Torneo Clausura 2024, fecha en que Alianza Lima enfrentará a ADT en el estadio Alejandro Villanueva. Este compromiso se disputará el sábado 10 de agosto, por lo que el estratega ya habría trabajado durante la semana con el plantel”.

Alejandro Restrepo cuando fue presentado en Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima).

Acá también se toca el tema Paolo Guerrero y su posible llegada. Dependerá de lo que necesite el nuevo entrenador como tal: “Es importante mencionar que los fichajes de jugadores todavía no han terminado y también se esperan novedades en los próximos días. Recientemente, se conoció que Cecilio Waterman está lesionado y que Jeriel De Santis fue cedido en calidad de préstamo al Intercity de España. Eso significa que podría llegar un nuevo delantero a La Victoria”.

¿Cuándo jugará Alianza Lima con su nuevo entrenador?

Según podemos ver el calendario, el partido entre Alianza Lima y ADT Tarma está pactado para el día sábado 10 de agosto a las (20:15 – HORA PERUANA). Ahí los hinchas blanquiazules tendrán la oportunidad de poder alentar a su equipo, pero también conocer, si no pasa nada extraño, al flamante entrenador que tendrán en el equipo del pueblo. Son tiempos difíciles los actuales, por eso apresuran sus procesos de elección.

¿Quiénes son los candidatos para asumir Alianza Lima?

Lo que se conoce hasta ahora, es que hay un par de candidatos fuertes para ese puesto. Mariano Soso y Pablo Bengoechea han sido los nombres que más se han mencionado en estos días, pero también la oportunidad de ver a Pablo Peirano terminó dándose como certeza. Ahora, lo de Cristian Díaz según entendemos, podría reactivarse en caso Alianza Lima no resuelva su oportunidad de contrato con el argentino. Quien jura tener firmadas documentaciones.