Aunque usted no lo crea, todo lo que está pasando ahora en Universitario de Deportes, no estaba planificado o avisado por la prensa más especializada en el cuadro merengue. Pero eso no importa ahora, los hinchas pueden dar una celebración por todo lo alto, porque se está yendo un jugador considerado por muchos como un paquete. No es una falta de respeto, es el calificativo que le están dando ellos mismos por su rendimiento.

Diego Dorregaray se fue de Universitario de Deportes:

Gustavo Peralta una vez más, entrega la información más fuerte del día. No de la Selección Peruana, si no, del actual monarca nacional, que de pasada, celebra su centenario: “El argentino Diego Dorregaray no continuará en Universitario de Deportes. Le comunicaron que no va a ser tomado en cuenta para el Clausura. Ahora lo que toca es que las partes se pongan de acuerdo en lo económico para resolver el vínculo”.

Recordemos que tenía contrato con Universitario de Deportes hasta final de temporada, después de llenarle los ojos a la directiva crema. Con esto, el atacante argentino puede ser considerado un espacio libre, para que llegue el jugador más mencionado por los hinchas merengues en las últimas temporadas. Obviamente, nos referimos a Raúl Ruidíaz, quien cada vez parece estar mucho más cerca de volver a su casa, por lo menos en este lapso.

Diego Dorregaray podrá ser todo lo que quieran con la pelota en los pies, pero ahora mismo, los hinchas le agradecen tanto sacrificio en cancha. Jamás le faltó el respeto a nadie, ni le hizo un gesto malo al hincha, además, comunicó siempre con respeto al club, cada una de sus acciones. Solamente pudo anotar cuatro veces, con una racha infinita de malas decisiones, entre otras atenuantes que golpearon su tranquilidad. Ahora se va, para poder dar espacio a otro atacante.

Diego Dorregaray celebrando el Torneo Apertura 2024. (Foto: IMAGO).

¿Raúl Ruidíaz está más cerca de Universitario de Deportes?

La respuesta es clara, la idea es que se concrete lo más pronto posible: “El tema con Ruidíaz sigue avanzando. El jugador está poniendo de su parte y la ‘U’ también, pronto tendremos más novedades. Mañana (hoy) nuevamente habrá otra conversación para ver en qué se avanza y cuánto se acerca”. Mencionó en la última edición de L1 RADIO, el periodista deportivo, Gustavo Peralta. Las próximas horas son claves para este suceso.

¿Cuánto supo ganar Diego Dorregaray en Universitario de Deportes?

Diego Dorregaray llegó a ganar hasta 25 mil dólares al mes en Universitario de Deportes, aproximadamente. Estando en el margen del sueldo de un delantero extranjero, esta temporada el atacante se hubiera llevado hasta 300 mil dólares del cuadro crema si completaba su contrato por completo. El delantero argentino está ahora mismo con la opción de jugar donde se lo permitan, sea en el Perú o afuera. Acaba de quedar liberado de contratos.

¿Hasta cuándo tenía contrato vigente Diego Dorregaray en Universitario de Deportes?

Diego Dorregaray contaba con contrato vigente en Universitario hasta diciembre del 2024. Él fue fichado para ser el delantero principal tanto para la Copa Libertadores como para la Liga 1 de Perú, el atacante es duramente cuestionado por su falta de gol. Demostró tener un rendimiento criterioso, pero sin llegar a ser solución a las exigencias que necesita una institución, como la que dirige técnicamente Fabián Bustos.